Most bárki megkaparinthatja Paul McCartney elképesztő turnébuszát

A színesre festett különlegesség egy emeletes, nyitott tetejű, klasszikus angol busz.

Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával, a Wingsszel. A Wings Over Europe nevű járműre kedden licitálhatnak az érdeklődők az Omega Auctions merseyside-i árverésén. Az évtizedeken át Spanyolországban kallódó busz leütési árát 15 ezer és 25 ezer font (5,6-9,3 millió forint) közé becsülik – adta hírül a BBC hírportálja.

A nyitott tetejű emeletes busz Essex és Norfolk útjait rótta az 1950-es és 1960-as években, mígnem McCartney megvásárolta és átalakította a bandája, valamint azok családjainak igényeit kielégítő turnébusszá.

“A külsejét pszichedelikussá festettük, mint egy varázsbuszt” – mesélte korábban az egykori Beatle. Hozzátette: “ha az ember nagyon konvencionálisan nézi a dolgot, akkor elég nagy őrültség járókát tenni egy busz felső szintjére és beletenni az összes gyereket, miközben keresztülhajtunk Európán”.

“Az ember nem ezt várná egy normális bandától, de mi nem is voltunk normális banda” – jegyezte meg a zenész. A Wings Over Europe felső szintjéről kivették az üléseket is, és matracokat, valamint babzsákokat tettek a helyükre.

A turnét követően a busz egy tenerifei kávézó parkolójában kötött ki, ahonnan aztán a kávézó tulajdonosának kertjébe került. “Nagyjából 10 évvel ezelőtt ellátogattam hozzájuk és láttam, hogy a jármű ott rozsdásodik a hátsó kertben” – idézte fel a busz jelenlegi tulajdonosa, Justin James, hozzátéve, hogy akkor ott el is döntötte, megszerzi a buszt. Hozzátette: “nem tudtam, hogy mihez fogok kezdeni vele, csak arra gondoltam, hogy nem kellene hagyni Tenerifén elrohadni”.

A Wings zenekar (Fotó: getty Images/Michael Putland)

Jamesnek nyolc évébe telt, hogy a járművet Oxfordshire-be szállíttassa. A hazaköltöztetését az is nehezítette, hogy a buszt nehéz volt kiszabadítani a területről, ahol éveken át pihent. 2017 decemberében maga Paul McCartney tett említést a busz hazatéréséről a Twitteren

James később gyerekeknek szóló zenés kirándulásokhoz akarta használni a buszt, ám ezt a tervet nem sikerült megvalósítania. A férfi novemberben Ausztráliába költözik és még az előtt szeretné eladni a járművet, amelyre 25 ezer fontot költött. Ha az aukción sikerül magasabb áron eladni a buszt, akkor a profitot egy gyermekeket segítő szervezet támogatására fordítja.