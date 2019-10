Jennifer Anistonnak pazarul áll a talpig hófehér

Az 50 éves színésznő stílusába lehetetlen belekötni.

Jennifer Aniston az utóbbi hónapokban eltűnt a nyilvánosság elől, legutóbb a nyár elején láthatták a rajongók, akkor Adam Sandlerrel prómózta a Netflixnek készült moziját, a Murder Mysteryt.

Jennifer Aniston Skips Her Go-To LBDs for a Gorgeous White Slip Dress at Aveeno Event https://t.co/T97x8CYjP9 — PeopleStyle (@peoplestyle) 2019. október 4.

Az 50 éves szingli színésznő, most egy szépségápolási rendezvényen, az Aveeno Microbiome által szervezett kerekasztal beszélgetésen vett részt, melyre egy egyszerűen elegáns, selyemruhában érkezett. Sokan nem választják ezt a színt az ötödik x után, azonban Jennifernek ez telitalálat, fantasztikusan állt neki, úgy ahogy általában minden.

Ami pedig a kis nyári szünetet illeti, jó hír, hogy Jent mostantól ismét többet láthatjuk majd, mind a képernyőn, mind a sajtóban, hiszen az Apple új sorozata, a The Morning Show napokon belül elstartol, melynek Aniston is szereplője – számolt be róla a People magazin.