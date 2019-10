Éveket fiatalodott – nem tagadja arcplasztikáját az 57 éves énekesnő

Paula Abdul nem szégyelli, hogy alávetette magát a beavatkozásnak a feszesebb vonásokért.

Az idei Billboard Music gálán már megmutatta Paula Abdul, hogy sem az ének-, sem a tánctudása nem kopott meg 57 éves kora ellenére sem, mely fellépése a 30 évvel ezelőtt megjelent Forever Your Girl albuma kapcsán kapott aktualitást. A dívával láthatóan kegyes az idő, azonban a természetes öregedés ellen ő is küzd, drasztikusan is, ha arról van szó – írja a Hollywoodlife.

Paula Abdul (Fotó: Getty Images)

„Simává akartam tenni az arcom” – ezt már Wendy Williams talkshow-jában mondta Paula, aki büszkén részletezte azokat a beavatkozásokat, melyeket a nyakán és az állkapocs-vonalán végeztetett el.

„Nem is öregszel, miért kellett ezt csinálnod?” – kérdezte bókolva a műsorvezetőnő, majd Paula részletezte magát az eljárást. „Ez egy rádiófrekvenciás lézertechnológia, aminek a végén elzsibbadsz, ahogy én is tettem, és akkor szükséged lesz egy antidepresszánsra is” – magyarázta az utóhatásokat az énekesnő.