Janet Jackson ismét búcsút intett karcsú alakjának – a jojó-effektus továbbra is kísérti

Bő ruhákkal takargatja kikerekedett alakját az énekesnő.

Janet Jackson nyolc hónappal kisfia megszületése után azzal sokkolta rajongótáborát, hogy a State of the World turnéjára néhány hét alatt karcsúvá edzette magát, ennek azonban már több, mint két éve. Az énekesnő mindig is a jojó-effektustól szenvedő sztárok közé tartozott, aki elképesztő tempóban tudott lefogyni, de ugyanúgy hízni is.

Janet Jackson made a rare appearance while getting lunch with a gal pal! https://t.co/WxlRuHQJqd — JustJared.com (@JustJared) 2019. október 2.

Ezúttal ismét a rossz irányba indult el a mérleg nyelve, az 53 éves énekesnőt túlméretezett kabátban, telt alakkal fotózták le egy Michelin-csillagos londoni étteremből jövet – számolt be róla a Just Jared. A bő ruhák mindig akkor kerülnek elő Janet szekrényéből, ha felszaladnak rá a kilók, de kicsit sem lennék rajta meglepve, hogy a Rhythm Nation című albumának 30. évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő koncertjére ismét véghez vinné a lehetetlen küldetést, és ledobna magáról húsz kilót, ahogy azt már többször is megtette korábban.

A kulturális különbségek öt év után, 2017-ben szakították szét Jacksont és férjét, a katari milliárdos, Wissam Al Manát. A válásról nem tudni, hogy lezárult-e, az utolsó információk szerint Janet 250 millió dollárt követelt a bíróságon feleségtartás jogcímén.