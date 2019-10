Jack Nicholson hírhedt fejszéjével riogathat otthon a relikvia új tulajdonosa

Jack Nicholson hírhedt fejszéje, amely Stanley Kubrick Ragyogás című thrillerének kelléke volt, 170 ezer fontért (64 millió forintért) kelt el kedden egy londoni árverésen, amelyet filmes relikviákból rendeztek – számolt be róla a The Independent.

Jack Nicholson's axe from The Shining just sold for £170,000 at auction https://t.co/pv7EGqMUXK

— The Independent (@Independent) 2019. október 1.