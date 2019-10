Párizs is a Nanushka lábai előtt hever

A magyar márka show-ja egy képzőművészeti kiállítás hangulatát idézte a divathéten.

Világsztárok, nemzetközi divatbloggerek, és a legnagyobb luxusáruházak képviselői is a magyar divatház 2020-as tavaszi-nyári női kollekcióját éltették a párizsi Fashion Weeken.

Kristen Bell talpig Nanushkában (Fotó: Nanushka)

A szeptember 29-én rendezett bemutatóra az amerikai színésznő Kristen Bell tetőtől talpig Nanushkában érkezett, és fotózkodott a tervezővel Sándor Sandrával. A “Faded by The Sun” elnevezésű kollekció lenyűgözte a nemzetközi divatszakmát és a híres divatimádókat. A New york-i bloggert Tezzát már a prezentációra szóló legyező alakú meghívó is levette a lábáról, persze a ruhák valamint a kizárólag a kollekcióhoz tervezett kifutó is rengeteg dicséretet kapott a vendégektől és az újságíróktól.

A divatshow meghívója (Fotó: Nanushka)

A Fashion Weeken egymást érik a szebbnél szebb ruhákat felvonultató bemutatók, de a Nanushkának a legnagyobb márkák közt is sikerült kitűnnie. A világhírű Bureau Betak produkciós iroda közreműködésével tervezett varázslatos kifutó egy képzőművészeti kiállítás hangulatát idézte, amelyben a ruhák értékes műtárgyakként mutatkoztak be. A stylingért a RIKA magazin divatszerkesztője Alexandra Carl felelt. A “Faded by The Sun” kollekcióhoz a nyári sziluettek és napszítta natúr anyagok szolgáltak inspirációul.

A pasztell tónusok és finom anyagok mellett sokak figyelmét felkeltették Nanushka kiegészítői: a hatalmas válltáskák és a kerámiából készült fülbevalók, amelyeket egy mindössze 370 fős nógrád megyei községben Terényben készítettek az ott élő asszonyok.

A kiegészítők is nagy sikert arattak (Fotó: Nanushka)

A több, mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, mely hatalmas lehetőséget látott Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába.Várhatóan a Nanushka 2019-ben megduplázza a 2018-as év árbevételét és meghaladja majd az 5 milliárd Ft-ot.