Jennifer Lopez eljegyzési partija felért egy luxus esküvővel

Már a kanyarban van az énekesnő negyedik lagzija.

Éppen most fut Magyarországon a Jennifer Lopez főszereplésével készült Wall Street pillangói, amiben kifejezetten tündököl az 50 esztendős díva, aki szenzációsan karban tartott testét is többször megmutatja a sztriptíztáncosnők keserű életét bemutató filmben.

Ahogy azt a Hello magazin kiszúrta, Instagramján azonban most valami egészen mást mutatott be, méghozzá az eljegyzési gyűrűjét. Ugyanis a kiposztolt fotón vőlegényének, Alex Rodrigueznek ad csókot, méghozzá úgy, hogy jól kivehető legyen a becses ékszer.

„Köszönöm Bob és Carol a legcsodálatosabb és legelegánsabb estét!” – szólnak szavai az esküvőnek is beillő eljegyzési bulit szervező Carol Sagerhez, melyet több mint 102 millió (!) követője nagy örömére tett ki a félvállas, hófehér ruhát viselő énekesnő.

A korábbi Yankees baseball-játékos először még 2005-ben találkozott a 6 évvel idősebb J. Lóval, akivel 2017 óta alkot egy párt.