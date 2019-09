Gigantikus box-szettel jön a Pink Floyd

The Later Years, azaz A kései évek címmel jelenik meg egy hónap múlva a Pink Floyd Roger Waters-korszaka utáni munkásságát felölelő, David Gilmour-os időszak box-szettje.

Az 5 cd-t, 6 blu-ray lemezt és 5 dvd-t tartalmazó válogatás 13 órányi hangzóanyagot tartalmaz. Többek között megtalálható lesz rajta az 1989-es velencei és az 1990-es knebworth-i koncertjük felvételei is.

Eddig sosem hallott dalverziókat is megismerhetnek a csapat rajongói, többek között a legendás Division Bell lemezen megtalálható High Hopes című dal egészen korai változatát is, amelyet fel is töltöttek a YouTube-ra.

A kiadvány, a tagok által alapított Pink Floyd Records gondozásában jelenik meg a Sony Music terjesztésével.