Budapesten koncertezett és népszerűsítette új filmjét Will Smith

Will Smith legújabb filmjét reklámozta, amelynek több jelenetét Magyarországon forgatták. A világsztár családjával és a stábtagokkal is hosszabb időt töltött Budapesten. Azt mondta, neki is nagyon tetszett a magyar főváros, mint oly sok más ismert embernek, vagy egyszerű külföldi turistának – hangzott el az M1 Híradójában.