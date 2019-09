VIDEÓ: így érkezett meg Will Smith a budapesti premierre

A Gemini Man premierjére érkezett Magyarországra a hollywoodi filmsztár.



A Gemini Man több jelenetét Budapesten forgatták tavaly – a filmben a magyar főváros több meghatározó nevezetessége is felbukkan majd.

Will Smith, valamint a film rendezője, Ang Lee és producerei, Jerry Bruckheimer és David Ellison a premier alkalmából tértek vissza Budapestre.

A színész a filmbemutatón kívül koncertezni is fog Budapesten, a Szent István Bazilika előtt szerda este kilenc órakor, ráadásul nem egyedül, hanem DJ Jazzy Jeffel, akivel Will a D.J. Jazzy Jeff & The Fresh Prince néven a 80-as és a korai 90-es években az egyik legkedveltebb hip-hop duójának számítottak.

Will egyébként ezzel a show-val ünnepli 51. születésnapját.