Ötvenévesen is világ egyik legszebb színésznője Catherine Zeta-Jones

Az Oscar-díjas színésznő egy napon ünnepli születésnapját férjével, Michael Douglasszel.

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas immáron 19 éve házasok, azonban szeptember 25-én nem az évfordulójukat ünneplik, hanem azt, hogy a színésznő 50 éves lett, férje pedig 75.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones (Fotó: Getty Images)

A színésznő egy franciaországi filmfesztiválon ismerte meg a vele egy napon, de huszonöt évvel korábban született Michael Douglast, akihez 2000 novemberében tradicionális walesi esküvőn ment hozzá: a zenét walesi kórus szolgáltatta (a ceremónián barátnője, Bonnie Tyler is énekelt), jegygyűrűje is kelta motívumokat tartalmaz. A nemcsak szép, de okos színésznő még Hollywoodban is szigorú házassági szerződést csikart ki, amely válás esetén minden együtt töltött évet kétmillió, férje minden esetleges félrelépését további kétmillió dollárral “díjazná”. A papírra eddig nem volt szükség, hiszen két gyermekükkel nem is lehetnének boldogabbak.

Catherine Zeta-Jones fiával és lányával (Fotó: Getty Images)

Michael épp a hétvégi Emmy-díjátadón nyilatkozta azt, hogy a mai napig is pillangók repkednek a hasában, ha gyönyörű feleségére néz, amit készséggel is is hiszünk neki, hiszen Catherine, aki többször bekerült a világ 100 legszexisebb nője közé, 1998-ban pedig az év legszebb emberének választották, tíz évet biztosan letagadhatna.