Meglepetés! Az eredeti szereplőkkel forog a Jurassic World 3

Az első filmben megkedvelt karakterekkel készül a folytatás.

Visszatér a Jurassic Word harmadik felvonásában az eredeti klasszikus három főszereplője, Laura Dern, Jeff Goldblum, és Sam Neill is – értesült róla a Deadline.

Laura Dern és Sam Neill a Jurassic Parkban (Fotó: Getty Images)

A hírt első kézből, magától Laurától tudhatták meg a rajongók a Jurassic Park világában játszódó, Battle at Big Rock című nyolcperces rövidfilm premierjén, mely egy családot mutat be, akik a Big Rock nevezetű parkban kénytelenek végignézi a dinók csatáját. A történet egyébként egy évvel a Bukott birodalom után történik, mely így tökéletesen előrevetíti, mire számolhatnak a rajongók a folytatásban.

A rövidfilmet, az a Colin Trevorrow rendezte, aki az első Jurassic Worldöt, és akire a stúdió a folytatást is bízta. Aggodalomra pedig semmi ok, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard főszerepe ezúttal is biztos.