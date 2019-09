Tom Hankset ünnepli majd a Golden Globe-gála

A jövő januárban megrendezésre kerülő filmes díjátadón életműdíjat kap a színész.

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) kedden jelentette be, hogy az Oscar-díjas színésznek és elismert producernek adja a Cecil B. DeMille-díjat. A 63 éves Hanks 1988-ban, a Segítség, felnőttem! című vígjátékban nyújtott játékáért kapta az első Gloden Globe-díját. A filmben tinédzsert játszott, aki egy nap felnőtt testben ébred.

Tom Hanks (Fotó: Getty images/Jon Kopaloff)

1994-ben a Philadelphia, 1995-ben pedig a Forrest Gump című filmekért kapott Oscar- és Golden Globe-díjat is. Lorenzo Soria, a HFPA elnöke közleményében méltatta Hanks több mint három évtizedes gazdag filmes pályafutását. Mint fogalmazott: a képernyőn ugyanolyan magával ragadó, mint a kamera mögött, íróként, producerként és rendezőként.

A színész több mint 80 játékfilmben szerepelt, köztük a Szerelem hullámhosszán, a Számkivetett, a Terminál vagy a Ryan közlegény megmentése című mozikban, de az ő hangján szólalt meg Woody is a Toy Storyban.

2009-ben életműdíjjal jutalmazta az Amerikai Filmintézet, majd 2014-ben a Kennedy Centertől is megkapta a pályafutását elismerő díjat. Hankset a közönség hamarosan Mister Rogers egykori televíziós személyiség szerepében láthatja az A Beautiful Day in the Neighborhood című filmben.

A Cecil B. De Mille-díjat évente egy olyan színész, rendező vagy producer kapja, akinek jelentős hatása volt a filmiparra. A korábbi díjazottak között van Steven Spielberg, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Jeff Bridges és Harrison Ford is.

A Golden Globe-gálát 2020. január 5-én rendezik meg Hollywoodban.