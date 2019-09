A stylistok kudarca volt az Emmy-gála - több színésznő is kínos helyzetbe került

Egyediségre törekedtek, ami ezúttal nem sikerült.

Mandy Moore a This is Us című sorozatban nyújtott alakításáért először jelenhetett meg jelöltként a vasárnap rendezett Emmy-díjátadón, melyre egy piros és rózsaszín színösszeállításban készült Brandon Maxwell kreációban érkezett.

A ruhában tényleg bombázó volt, azonban a figyelmet többed magával kellet megosztania, ugyanis nem csak őt öltöztette stílustanácsadója hasonló ruhába, de sorozatbeli kolléganőjét, Susan Kelechi Watsont is, akivel egyébként jót nevettek az egészen, bár ugyebár színésznőkről beszélünk, minden bizonnyal kínos volt a szituáció. Leginkább azért, mert további két színésznő, Taraji P. Henson és Marisa Tomei is hasonló estélyiben vonult a vörös szőnyegen – számolt be róla a People magazin.

Bár Mandy Moore ezúttal szobor nélkül távozott, bizonyára nem kesereg, hisz igazán izgalmas időszak áll előtte, 10 évvel az utolsó lemeze után, új dallal rukkolt elő néhány napja, mely a “When I Wasn’t Watching” címet kapta. Ezt persze követi hetedik albuma, mely a Verve Forecaston jelenik meg jövő év elején.