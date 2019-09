Lola: Annyi minden történt velem, de semmit sem csinálnék másképp

Lola, azaz Korsós Judit tavaly óta állandó műsorvezetője a Petőfi TV Én vagyok itt! című műsorának. Mindig is jól érezte magát a kamera előtt, már gyerekként kipróbálhatta magát ezen a területen, a Duna Televízióban. Mint zenész többször volt vendége a csatornának, majd megkeresték, hogy lenne-e kedve vendég-műsorvezetőként kipróbálni magát. Egy hónappal később már állandó háziasszonya volt a műsornak. Az énekesnő számára egy új álom is valóra válhatott, egy gasztroműsor háziasszonyaként láthatjuk a képernyőn. Augusztus 26-án elstartolt a M2 Petőfi TV-n Lola saját műsora, a Lola kicsi konyhája, melyben az énekes-műsorvezető hétről hétre megosztja kedvenc receptjeit a nézőkkel és ismert vendégeivel. A főzés mellett a műsor fontos eleme a beszélgetés is. Lola bármilyen témában mer kérdezni, előtte nem maradnak titkok. Most a hirado.hu-nak mesélt az új kihívásról és a távlati terveiről.

Csitári Gergő és Lola (Fotó: MTVA)

– Lola kicsi konyhája – a műsor címe alapján először gasztroműsorra gondolunk, azonban jól sejtjük, hogy elsősorban nem az elkészített fogások adják az adás gerincét?

– Igen, a vendégekkel jókat beszélgetek a konyhámban, sokszor el is felejtjük a kamerákat. Volt olyan vendégem, aki nagyon boldog volt, hogy végre igazán mély dolgokról beszélhetett, ezért éri meg az egész. Az egész izgalmas és szórakoztató. Arra pedig kifejezetten büszke vagyok, hogy az elkészített ételből még soha semmi nem maradt meg, a stábtagok azonnal rávetik magukat.

– Miért pont főzőműsor? Konyhatündérnek tartod magad?

– Valóban nagyon szeretek főzni, számomra ez kikapcsolódás. Ha időm engedi, otthon is én készítek mindent, ritkán rendelünk házhoz. Húszéves koromban voltak az első próbálkozásaim, mostanra elég magabiztosan állok a tűzhely mellett.

– Milyen ételeket készítesz szívesen?

– Imádom a leveseket, úgyhogy azokat tanultam meg először elkészíteni, a magyar konyha nagy rajongója vagyok. És például a rizottót is nagyon szeretem készíteni, ez az egyik kedvencem.

– Az, hogy nap mint nap látnak a rajongóid a tévéképernyőkön, felveti a kérdést, énekesnőként vagy egy műsor háziasszonyaként tudod magad inkább elképzelni a jövőben?

– Szerencsére nem kell választanom, egyik sem zárja ki a másikat. Mindkettőként látom magam, tizenöt éve állok színpadon, ez a televíziós munkáimnál is hatalmas segítség. Hétköznap műsort vezetek, hétvégén koncertezem, szeretem ezt így. Lételemem a színpad, de rengeteg álmom van a műsorvezetés terén is.

– Milyen új kihívások, impulzusok érnek műsorvezetőként, ami más, mint amit előadóként tapasztalsz?

– Hirtelen átkerültem a másik oldalra, és először csak pislogtam. Kihívás angolul interjút készíteni, de az is kihívás, ha egy barátom érkezik a stúdióba, hiszen ott nem barátokként találkozunk, úgy kell beszélgetnünk, hogy a néző is értse. Néha elképesztő sebességgel kell szaladni a helyszínek között, de minden fáradtságot megér.

– A zenei karriered is tovább szárnyal. Tavaly elérkeztél egy igazán különleges évfordulóhoz, és bár még fiatal vagy, 31 évesen elmondhatod, hogy húsz éve vagy a pályán. Van-e bármi, amit megbántál, vagy máshogy csinálnál, hiszen kisgyermekkorodtól a színpadon, reflektorfényben állsz?

– Igen, mióta az eszemet tudom, színpadon állok. Hatévesen énekeltem először nagyközönség előtt zenekarral, tizenhat voltam, amikor az első lemezszerződésemet aláírtam, onnantól pedig nem volt megállás. Annyi minden történt velem ez alatt a húsz év alatt, még visszagondolni is nehéz. Megjelentettem négy lemezt, nagyjából negyven klipet forgattam, több ezer fellépésen vagyok túl. Volt egy időszak, amikor sokan próbáltak meggyőzni, hogy a zene miatt kimaradt a gyerekkorom. Őszintén úgy gondolom, hogy semmi sem maradt ki az életemből, sőt! Semmit sem csinálnék másképp. Nem vagyok az a „mi lett volna, ha” típus. Bármit is csinálok, azt mindig teljes erőbedobással teszem, mint például most a Lola kicsi konyhája című műsorban. Teljesen átlényegülök, és élvezem.

– Minden, amit elértél azért is óriási siker, mert tehetségkutató nélkül is sikerült, manapság viszont ezek a műsorok nevelik ki a zeneipar új nemzedékét. Gondoltál arra a karriered elején, hogy te is jelentkezel egy ilyen megméretésre?

– Sosem gondoltam erre. A pályám elején indult az első Megasztár. Akkor már megjelent az első lemezem, az első saját dalaimat hallhattam a rádióban, és akkoriban kaptam az első közönségdíjaimat. Akkoriban sokan mondták, mennyire szerencsés vagyok, hogy tehetségkutató nélkül sikerült betörni a piacra. A mai napig, ha megnézzük azokat az énekesnőket, akik aktívak, szinte mindenki tehetségkutatós.

Lola (Fotó: MTVA)

– Az Eurovíziós Dalfesztivál 2005-ös hazai válogatóján ötödik helyen végeztél. Hogyan emlékszel vissza erre, a karriered szempontjából is meghatározó élményre?

– Ott indult szinte minden. Arra emlékszem, hogy nagyon izgultam, illetve, hogy folyamatosan át kellett öltöznöm, mert vagy az operatőrnek nem tetszett a ruhám, vagy az egyik versenytársam viselt hasonlót. Nem igazán értettem ez miért fontos. Vidéki 17 éves kislányként, csak énekelni akartam. Akkoriban kétfordulós volt a verseny, már a döntőbe jutás is nagy dolog volt számomra. Én voltam nagyjából az egyetlen teljesen ismeretlen arc, olyanokkal versenyeztem, mint Péter-Szabó Szilvia, akkoriban pedig a Nox az első számú zenekar volt itthon. A helyszínen szurkolt nekem az egész családom és még pár tanárom is, nagyon megható volt.

– A születésnapi Te kellesz EP után mire számíthatnak a rajongóid, a következő új lemez mikorra várható?

– Az EP-n az utóbbi két év munkáját gyűjtöttem össze. Szerettem volna megmutatni, hogy mennyit változtam, pillanatnyilag hol tartok. Folyamatosan készülnek új dalok, most is. Októberben jelenik meg az új kiadvány, és már a következő előkészületei is zajlanak. Érdekes, hogy műsorvezetőként is megtalálnak a zenei feladatok, ebben az évben a Nagy-Szín-Pad egyik műsorvezetőjeként sokat inspirálódtam.

– Van célod, ami biztosan része egy tízéves tervnek? Mi az, amit még negyvenéves korodig szeretnél elérni?

– A színpad az életem. Negyvenévesen is ott szeretnék állni énekesnőként és műsorvezetőként. A koncertek és adások után pedig remélem, hogy rohanhatok majd haza a családomhoz.