Magyar Péter kezdeményezésére „az utolsó pillanatban” került ki az EU-csúcs zárónyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása

Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte: másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.
Közlése szerint az állam-, illetve kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került.
„A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat”
– írta Magyar Péter, majd úgy fogalmazott: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű”.
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„Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni”
– tette hozzá bejegyzésében a kormányfő.
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)