Magyar Péter kezdeményezésére „az utolsó pillanatban” került ki az EU-csúcs zárónyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása

Négyórás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Ennek eredményeként az állam-, illetve kormányfők csúcsértekezletének záródokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel – tájékoztatott minderről a kormányfő csütörtök késő éjjel a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte: másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.

Közlése szerint az állam-, illetve kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került.

„A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat”

– írta Magyar Péter, majd úgy fogalmazott: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű”.

„Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni”

– tette hozzá bejegyzésében a kormányfő.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)