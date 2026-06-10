Két új magyar képviselő vette át Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát az Európai Parlamentben

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weisz Viktor Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú magyar néppárti delegáció tagjaként.
Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét megörökölve az EP Alkotmányügyi Bizottságában (AFCO), míg Weisz Viktor, Tarr Zoltán miniszter helyén az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) lesz a tagja.
Bogdán mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Legutóbbi munkahelyén egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója volt.
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Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Külügyi tanácsadóként eddig is részt vett az EP-delegáció munkájában: nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.
„Mindkét képviselőnk valódi vérfrissítést jelent a néppárti frakció számára. Weisz a képviselőcsoport legfiatalabb tagjaként új dinamikát és merész jövőképet visz az európai politikába”
– fogalmaztak.
A közlemény Weisz Viktort idézte, aki azt mondta: „a mi generációnk felelőssége, hogy az európai eszmét a huszonegyedik század nyelvére fordítsa”. Ez a nyelv ma a szakértelem, a nyitott szellem és a folyamatos tanulás – hangoztatta az EP-képviselő.
Bogdán Csaba a közlemény szerint azt mondta: európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átlátható működést és a társadalmi igazságosság képviseletét tekinti a fő céljának. „Hiszek abban, hogy amilyen mértékben felfedezi magában az ember az erkölcsöt, úgy válik egyre szabadabbá a saját hivatásában is” – tette hozzá az EP-képviselő.
Kiemelt kép: Weisz Viktor (j) és Bogdán Csaba átveszik európai parlamenti képviselői megbízóleveleiket a Nemzeti Választási Irodában 2026 május 26-án (Forrás: Facebook/Weisz Viktor)