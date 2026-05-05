Rendkívüli: megbukott a román kormány

Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson.

A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet című AUR-PSD bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb állami vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.

Az Agerpres hírügynökség által idézett dokumentum szerint a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány,

ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolojan-kabinetnek távoznia kell.

A Nemzeti Liberális Pártot (PNL) vezető Ilie Bolojan szerint a reformellenes erők fogtak össze elmozdításának érdekében, amelyek a kiváltságaikat féltik. Úgy vélte, a kormánya elleni bizalmatlansági indítvány „hazug és cinikus”, hiszen a PSD mindvégig részt vett a koalíció döntéseiben, de ellenzéki pártként megpróbálta hárítani a népszerűtlen, de szükséges deficitcsökkentő döntések felelősségét.

Bolojan felidézte, hogy tíz hónapja a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiánnyal vette át az ország vezetését, a deficitcsökkentő megszorítások elkerülhetetlenek voltak a hitelintézetek bizalmának helyreállítása, az államadósság finanszírozhatóságának megőrzése érdekében.

Bolojan megköszönte a romániai polgárok erőfeszítéseit, és kijelentette: nem tudja elfogadni, hogy „penthouse-okban lakó és offshore-pénzekből élő”, a jóérzést semmibe vevő emberek most úgy tegyenek, mintha a romániaiak gondjain osztoznának.

Az AUR elnöke, George Simion azzal vádolta meg Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy gazdasági visszaesést és elszegényedést idézett elő, miközben nem számolta fel a kiváltságokat. Simion szerint pártja kész vállalni a kormányzást, hogy visszaadja az emberek reményét. Ehhez azonban szerinte Romániának előrehozott választásokat kell tartani.

„Ha Bolojan valóban reformer akar lenni, akkor támogatnia kell a parlament létszámának csökkentését, a pártok állami támogatásának megnyirbálását, valamint a polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását” – idézte az AUR elnökét az Agerpres.

A kormányban részt vevő Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) szónoka arról beszélt, hogy a román adófizetőknek már eddig is 2,2 milliárd eurójukba került a PSD által előidézett „cirkusz”. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint a PSD és az AUR bizalmatlansági indítványa sem az emberek érdekeiről vagy a gazdaságról szól, hanem a kiváltságosok kétségbeeséséről, akiket a Bolojan-kormány intézkedései megfosztottak a „zsebükbe csordogáló közpénzektől”.

A kormányban szintén részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nevében felszólaló Turos Lóránd szenátusi frakcióvezető felelőtlenségnek nevezte a kormány megbuktatását egy világos alternatíva felkínálása nélkül.

A politikus ugyanakkor arra figyelmeztette a PSD-t és PNL-t, hogy ne égessék fel az összes kommunikációs csatornát egymás között, mert az ország európai elkötelezettségének megőrzéséhez a demokratikus pártok párbeszédére és együttműködésre van szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Nicusor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

Kiemelt kép: Ilie Bolojan román miniszterelnök az ülésteremben, mielőtt a parlament a Bolojan-kormány elmozdítására irányuló bizalmatlansági indítványról szavaz Bukarestben 2026. május 5-én. MTI/AP/Vadim Ghirda.