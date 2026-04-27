Megvan a republikánusok kampánystratégiája a félidős választásra: kevesebb Trump, több helyi ügy

Az új – egymásnak némileg ellentmondó célokat tartalmazó – republikánus kampánystratégia lényege az lenne, hogy

úgy használják ki Trumpnak a választók mozgósítására való képességét, hogy közben maga a választás ne váljon az egyre népszerűtlenebb elnökről szóló népszavazássá.

A Reuters szerint a stratégiát a múlt héten vázolták fel egy zártkörű találkozón a republikánus kampány vezetői, illetve Trump politikai tanácsadói – köztük Susie Wiles, a Fehér Ház személyzeti főnöke, James Blair politikai főtanácsadó és Tony Fabrizio, a pártnak régóta dolgozó közvélemény-kutató. Az elhangzottak szerint a jelölteknek a republikánusok adócsökkentéseit és inflációellenes politikáját kell népszerűsíteniük. Azt pedig el akarják kerülni, hogy Trump személye kerüljön a kampány középpontjába, mivel a kampánystratégák attól tartanak, hogy az elnök jó ideje hanyatló népszerűsége árthat a kongresszusi választásokon induló versenyképes jelölteknek – mondta négy, a találkozón részt vevő forrás a Reuters-nek.

Trump pártja nehéz küzdelem előtt áll a képviselőházi többség megőrzése érdekében, és egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a félidős választáson elveszíti az irányítást a szenátus felett is. A Reuters forrásai szerint

Néhány republikánus aktivista körében egyre nagyobb az aggodalom, hogy Trump elnöksége – és politikai befolyása – kifulladóban van.

Mindeközben Trump a jelek szerint patthelyzetbe került Iránnal, mivel mind a katonai, mind a diplomáciai erőfeszítések messze elmaradnak attól, hogy az Iszlám Köztársaságot leszereljék, és a két hónapja tartó háború után újra megnyissák a Hormuzi-szorosot. Az emelkedő benzinárak – az országos átlag gallononként már közel 4 dollár – azzal fenyegetnek, hogy semlegesítik a republikánusok „One Big Beautiful Bill Act” nevű új adópolitikáját, amely Trump második elnöki ciklusának legfontosabb törvényhozási eredménye.

Nem kedveznek nekik a számok

A Reuters/Ipsos legfrissebb közvélemény-kutatása szerint

az amerikaiak mindössze 36 százaléka ért egyet Trump munkájával, ami a jelenlegi ciklus mélypontját képezi.

Ráadásul sok amerikai – köztük még néhány republikánus is – aggódik a 79 éves elnök temperamentuma és szellemi képességei miatt, miután sorozatosan robbanásszerű dühkitöréseket lehetett látni rajta.

A demokraták „megpróbálják nemzeti ügyként kezelni a választásokat, és azt mondani, hogy mi csak Trump bábjai vagyunk” – nyilatkozta a Reutersnek egy Trump-körökhöz közel álló politikai stratéga. „Ki kell törnünk ebből, és választókerületenként meg kell mutatnunk, miért vagyunk mi a jobb választás” – tette hozzá. A Reuters szerint az elnök politikai stábjában továbbra is nagyon bíznak abban, hogy Trump hatékony üzenetközvetítő, és hogy „a leghatékonyabb mozgatórugója” lesz a konzervatív szavazók részvételének a félidős választásokon. Olivia Wales, a Fehér Ház szóvivője pedig szintén kijelentette, hogy Trump a „Republikánus Párt egyértelmű vezetője, és elkötelezett a republikánusok kongresszusi többségének megőrzése mellett.”

Tavaly év végén még máshogy készültek

Trump tanácsadói közül Susie Wiles decemberben még azt mondta, hogy a republikánusok felforgatják a hagyományos félidős választási stratégiát azzal, hogy Trump regnáló elnökként „a szavazólapra teszik”, vagyis fókuszba helyezik ahelyett, hogy távolságot tartanának tőle. Most azonban – állítják a hírügynökség forrásoi – ez az elképzelés már kevésbé vonzó,

és a republikánusok inkább a helyi kérdéseket fogják előtérbe helyezni, mint az elnök iránti lojalitást.

„A politika megváltozott. Januárban még volt értelme a választási kampányt [Trump] köré építeni” – monda a források egyike. Hozzáfűzte: „A választók nem érzik úgy, hogy az elnök eleget tenne azért, hogy könyebbé tegye az életüket, de még mindig hiszik, hogy a republikánusoknak ez a szándéka.”

Egy másik Trump-párti stratégia pedig úgy fogalmazott: a Demokrata Párt ugyancsak alacsony népszerűsége hatékony kontrasztot biztosíthat a republikánusoknak, amellyel szembeállíthatják politikai elképzeléseiket.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án. MTI/AP/Mark Schiefelbein.