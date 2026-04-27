Friedrich Merz küzdelemre készül Ursula von der Leyen ellen

A Friedrich Merz kancellár vezette német konzervatívok arra készülnek, hogy egy kemény ultimátumot elé állítsák Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét: vagy önként korlátozza a tagállamok feletti brüsszeli ellenőrzést és a bürokráciát, vagy pedig politikai offenzívát indítanak az Európai Bizottság hatásköreinek visszaszorítása érdekében.

Von der Leyen hétfőn találkozik Merzzel és a konzervatívokkal Berlinben – közölte a Polticóval két törvényhozó. Mint a lap írta,

a német konzervatívok azt követelik az Európai Bizottságtól, hogy gyorsított ütemben csökkentsék a német vállalkozásokat terhelő, nehézkesnek tartott uniós szabályozásokat.

A konzervatív parlamenti frakció új stratégiai dokumentumának tervezetei szerint – amelyekhez a Politico hozzájutott – anémet törvényhozók egyre keményebb taktikákat akarnak alkalmazni Brüsszelel szemben azért, hogy elérjék céljaikat Brüsszelben. A legfrissebb, csütörtöki keltezésű tervezetben – amelynek címe „Az EU-szintű bürokrácia fenntartható csökkentésének menetrendje” – 27, a Bizottsághoz intézett követelést tartalmaz.

A csütörtöki tervezetben szereplő egyik javasolt intézkedés az, hogy az EU végrehajtó hatalmát egy olyan felügyeleti szerv ellenőrzése alá helyezzék, amely „alapvető vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság által javasolt bármely új jogszabály felett”.

A stratégiai tervezetben azt is írták, hogy ezt a felügyeleti szervet vagy új, európai szintű szervezetként hozzák létre, vagy pedig az EU Szabályozói Ellenőrzési Testülete hatáskörének kiterjesztésével alkossák meg (ez a testület jelenleg az Európai Bizottság tanácsadói szerveként működik). Az EU intézményi kereteinek ilyen jellegű átalakítása azonban valószínűleg az uniós alapszerződések módosítását tenné szükségessé.

A tervezet egy másik javasolt intézkedése arra szólítja fel az európai intézményeket, hogy a „hatásköreiket szigorúbban értelmezzék”, és fontolják meg tevékenységük szélesebb körű visszaszorítását az „európai intézmények létszámának csökkentése” révén.

Szövetségesekből riválisok lesznek?

A közelmúltig Von der Leyen és a Merz által vezetett Kereszténydemokrata Unió (CDU) – amely a Von der Leyent is delegáló Európai Néppárt frakciójának tagja – gyakran egyetértettek abban, hogy növelni kell az európai versenyképességet és le kell csökkenteni az adminisztratív terheket. A mostani berlini konzervatív nyomásgyakorlás azonban jól mutatja, hogy

a németek egyre kevésbé tartják elviselhetőnek a reformok – véleményük szerint – lassú ütemét.

A nyomásgyakorlás hátterében viszont az áll, hogy Merznek és a konzervatívoknak be kell tartaniuk választási ígéreteiket, miszerint átfogó reformok, többek között a hazai és a brüsszeli szabályozás csökkentése révén újraélesztik Németország régóta gondokkal küszködő gazdaságát. Eddig azonban erőfeszítéseik nagyrészt kudarcot vallottak: a múlt héten a német kormány felére csökkentette 2026-ra vonatkozó növekedési előrejelzését, mivel az iráni háború következményei miatt a gazdaság további nehézségekkel szembesül.

A kancellá emiatt egyre inkább Brüsszelre irányítja haragját. „Ez az EU-bizottsági gépezet csak megy, megy és megy” – mondta Merz egy szeptemberi kölni üzleti rendezvényen, hozzátéve:.

„Hadd fogalmazzak kissé élénken és képletesen: most be kell dobnunk egy csavart a brüsszeli gépezet fogaskerekei közé, hogy megálljon.”

A konzervatív stratégiai dokumentum egy korábbi változatában szereplő javaslat még a legújabb változatnál is tovább ment, és az EU pénzügyi forrásait veszélyeztette volna azzal, hogy a tagállamok költségvetési hozzájárulásait a Bizottság szabályozáscsökkentési eredményeitől tette volna függővé. Ezt a javaslatot – amelyet valószínűleg túl radikálisnak ítéltek – azóta elvetették.

Von der Leyen már a februári, z aldensbieseni EU-csúcstalálkozó előtt összetűzésbe került a tagállami fővárosokkal az uniós bürökrácia miatt. Akkor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Merz Brüsszel szabályozásait okolták az EU gyenge gazdasági teljesítményéért, miközben a Bizottság elnöke a tagállamokat vádolta meg ugyanezzel. „A nemzeti szintet is figyelembe kell vennünk, túl sok a túlszabályozás – azok a nemzeti jogszabályok, amelyek csak megnehezítik a vállalkozások életét és új akadályokat teremtenek az egységes piacon” – mondta akkor Von der LEyen.

Ahhoz, hogy a csütörtöki konzervatív stratégiai tervezet irányadó politikai dokumentummá váljon a német törvényhozásban, a parlamenti frakcióknak még hivatalosan is szavazniuk kell róla, ami várhatóan hétfőn fog megtörténni – közölte a Politicóval egy magas beosztásban dolgozó CDU-s forrás.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Friedrich Merz német kancellárt fogadja Brüsszelben 2025. december 5-én. A két politikus Bart De Wever belga miniszterelnökkel készül tárgyalni a lefoglalt orosz vagyon Ukrajna támogatására fordításáról. MTI/EPA/Olivier Matthys.