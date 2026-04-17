Az indiai parlament elvetette a nőknek is kedvező kvótákat tartalmazó parlamenti bővítési törvényjavaslatot

Az indiai kormány pénteken nem tudta elfogadtatni a parlamenttel azt az alkotmánymódosítást, amely az alsóház mandátumainak számát növelte volna – a hivatalos indoklás szerint – a nők képviseletének erősítése céljából. Az ellenzék szerint a kezdeményezés valódi célja a választókerületek átrajzolása volt a kormánypárt javára.

A két napig tartó heves vita végén az alsóház 288 igen és 230 nem szavazattal fogadta el a törvényjavaslatot – ám ez elmaradt az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados küszöbtől. A Narendra Modi miniszterelnök által szorgalmazott tervezet értelmében az alsóház mandátumainak száma 800 fölé emelkedett volna, és azok egyharmadát nőknek tartották volna fenn, összhangban egy 2003-ban elfogadott, de soha hatályba nem lépett törvénnyel. Az alsóházban jelenleg az 543 képviselő közül mindössze 75 nő. A javasolt módosítás a népesség alapján újrarajzolta volna a választókerületeket is – és ez volt az, ami kiváltotta az ellenzék haragját. Az átrajzolás ugyanis az észak-indiai államokat részesítette volna előnyben, ahol Modi hindu nacionalista pártja, a Bharatija Dzsanata Párt (BJP) rendelkezik többséggel – a déli, inkább ellenzéki államok rovására. Rahul Gandhi, az ellenzék vezére „a nők nevében elkövetett alkotmányellenes trükknek" bélyegezte a tervezetet. Kongresszuspárti kollégája, Dzsairam Rames pénteken a közösségi médiában üdvözölte a kormány „káros törvényjavaslatának teljes kudarcát". „Az ország asszonyai nem fognak megbocsátani önöknek" – mondta ezzel szemben Amit Sah belügyminiszter még a szavazás előtt. India parlamentjében jelenleg egyáltalán nincsenek nők számára fenntartott helyek: a nők az alsóház képviselőinek mindössze 14, a felsőházénak 17 százalékát teszik ki. Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök (b) és Narendra Modi indiai miniszterelnök sajtóértekezletet tart Mahárástra állam kormányzójának hivatalos rezidenciáján, a mumbai Radzs Bhavanban 2025. október 9-én. MTI/AP/PA pool/Stefan Rousseau.