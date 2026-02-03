Donald Trump szerint India nem vásárol többé orosz olajat – még Európa is bajba kerülhet, ha ez igaz

Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését – ezt közölte Donald Trump amerikai elnök hétfő este a Truth Social közösségi oldalon megosztott bejegyzésében. Az indiai kormányfő azonban nem erősítette meg, hogy leállnának az orosz olaj vásárlásával, és iparági szereplők szerint sincs jele annak, hogy ez megtörténne – arról nem is beszélve, hogy nemcsak India függ az orosz olajtól, hanem rajtuk keresztül érkeznek például Európába is szállítmányok. A körülmények alapján az orosz olajvásárlás teljes leállítása helyett egy másik forgatókönyv jóval valószínűbbnek tűnik.

Trump magyar idő szerint hétfő este azt írta: Narendra Modi indiai miniszterelnök beleegyezett abba, hogy felhagynak az orosz kőolaj vásárlásával, amiért cserébe az amerikai fél döntött a tavaly bevezetett „viszonossági” vám 25 százalékról 18 százalékra csökkentéséről.

Emellett India „jóval nagyobb mértékben” fog amerikai, illetve potenciálisan venezuelai olajat vásárolni – közölte. A bejegyzés szerint Modi azt is vállalta, hogy India „lényegesen nagyobb szinten” fog amerikai termékeket venni; több mint 500 milliárd dollár értékben importálhat energiát (például szenet), továbbá technológiai, mezőgazdasági és egyéb amerikai termékeket is. Az amerikai elnök emellett azt is állította: India az Egyesült Államokkal szembeni vámokat és nem vámjellegű akadályokat „nullára” csökkenti.

Trump tavaly augusztusban emelte meg az Indiával szembeni importvámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire az orosz olajvásárlás leállítására, és korábban további emelést is kilátásba helyezett. India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre: szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárol orosz olajat.

Az indiaiak ennek csak egy részét erősítették meg – és az iparági források szerint sem reális, hogy teljesen leállítsák az orosz olajvásárlást

Narendra Modi az X-en közzétett posztjában üdvözölte a 18 százalékos új vámszintet, és „nagy köszönetet” mondott Trumpnak,

ugyanakkor a posztjában nem tért ki kifejezetten arra, hogy India leállítja-e az orosz olaj vásárlását (ahogy arról sem írt, hogy India 0 százalékra csökkentette volna a vámokat az Egyesült Államokkal szemben).

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal mindeközben csak annyit mondott, hogy a megállapodás „példátlan lehetőségeket” nyit az indiai gazdák, kis- és középvállalkozások és innovátorok előtt, és segítheti India amerikai technológiához jutását.

Két indiai olajipari forrás ugyanakkor a Reuters hírügynökség nyilatkozva megjegyezték, hogy

az orosz olajimport leállításához egyfajta „kivezetési időszakra” lesz szükség, mivel már a márciusban érkező szállítmányokról is megállapodtak az indiai beszerzők, tehát azok mindenképp megérkeznek.

A források emellett azt is közölték, hogy eddig nem kaptak kormányzati utasítást a beszerzések azonnali leállítására.

A valószínűnek tűnő forgatókönyv: India csökkenti az orosz olajimportot, de nem áll le vele teljesen

A Reuters-nek egy harmadik forrás azt állította, hogy

az orosz olajvásárlás teljes leállítása helyett vélhetően csak arról lesz szó, hogy India fokozatosan csökkenti az Oroszországból érkező import mennyiségét a jövőben.

Hozzátette, hogy a teljes leállás „negatívan hatna” az orosz-indiai közös vállalat, a Nayara Energy indiai olajfinomítójának 400 000 hordó/nap kapacitású működésére. A Nayara finomítója ugyanis kizárólag orosz nyersolajból működik jelenleg, miután tavaly nyár óta nem tudnak iraki és szaúdi olajat importálni. Ugyanakkor a forrás szerint a Nayara áprilisi orosz olajimportja amúgy is elhanyagolható mennyiségű lesz,

mivel április 10-től kezdve több mint egy hónapra leállítják a finomítót karbantartás céljából – vagyis abban az időben tényleg nem vásárolnak orosz olajat.

Mindemellett az indiai energiaügyi miniszter, Hardeep Singh Puri már januárban is beszélt arról, hogy India diverzifikálni fogja nyersolaj-forrásait, és hogy csökken az orosz olajimport volumene. Kereskedelmi források adatai szerint az orosz olajimport már decemberben is két éves mélypontra esett vissza Indiában, miközben az OPEC-országok részesedése 11 hónapos csúcsra ért. Az indiai finomítók egyre több olajat vásárolnak a közel-keleti, afrikai és dél-amerikai országoktól – tette hozzá a Reuters, utalva arra is, hogy ennek hátterében az Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi megállapodás „felgyorsításának” szándéka áll.

Trump bejelentése után több másik szereplő is azt közölte, hogy ebben a formában valószínűleg nem igaz a teljes olajvásárlásról szóló bejelentés.

„Annak ellenére, hogy India az elmúlt hónapokban csökkentette az Oroszországból származó nyersolaj-beszerzését, nem valószínű, hogy azonnal leállítaná az összes beszerzést, mert ez akadályozhatná India gazdasági növekedését”

– írta kedden a Moody’s hitelminősítő ügynökség egy közleményben, amelyet az Economic Times idézett.

A CNBC szerint Kanwal Sibal volt indiai külügyminiszter ugyancsak azt mondta: India várhatóan továbbra is vásárol majd orosz olajat, még akkor is, ha az import a korábbi szinthez képest visszaesett. Mint mondta, hogy a beszerzések már csökkentek és tovább csökkenhetnek a jövőben, de nem valószínű, hogy teljesen leállnának. Arról is beszélt, hogy a szankciók hatálya alá nem tartozó vállalatoktól a spot piacon elérhető olaj továbbra is megvásárolható, amikor az árak kedvezőek. Michel Kugelman amerikai elemző szintén azt mondta az indiai ANI hírügynökségnek nyilatkozva: „Nem valószínű, hogy India leállítja az orosz olajimportot”.

Európát is megüthetné, ha India teljesen leállna az orosz olaj importjával

Az indiai orosz olajbeszerzések érdekes mellékszála az is, hogy Európába is jelentős mennyiségben érkezett feldolgozott orosz olaj a közelmúltban (dacára az Oroszország elleni szankcióknak).

Tavaly ősszel a Reuters még arról számolt be, hogy

India valószínűleg szeptemberben exportálta a valaha volt legnagyobb havi mennyiségű dízelüzemanyagot Európába,

mivel a magasabb prémiumok és az európai karbantartási munkálatok miatti korlátozott kapacitás arra ösztönözte az indiai finomítókat, hogy több üzemanyagot szállítsanak nyugatra. Az akkori becslések szerint India nagyjából 9,7–10,4 millió hordó dízelüzemanyagot exportált Európába szeptemberben, ami a 2017-ig visszamenő nyilvántartásokban szereplő legmagasabb érték volt.

Ugyanakkor azóta bizonytalanabbá vált, hogy India mennyi dízelüzemanyagot és egyéb üzemanyagot tud exportálni Európába, mivel idén január közepétől életbe lépett az EU 18. Oroszország elleni szankciós csomagja; ebben többek közt megtiltották az orosz nyersolajból előállított és bármely harmadik országból származó finomított kőolajtermékek behozatalát is (Kanada, Norvégia, Svájc, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kivételével). Az intézkedés célja, hogy megakadályozza, hogy az orosz nyersolaj „hátsó ajtón keresztül jusson be az EU piacára” – közölte korábban az EU.

A kereskedelmi adatokban szintén az látszik, hogy a lépésnek volt hatása. India januárban leállította a dízel exportját az Európai Unióba, és helyette rekordmennyiséget szállított Nyugat-Afrikába – írta a Kpler és a Vortexa vállalatok szállítási adatai alapján a Reuters. A Lloyds List hajózási híroldal szintén arról írt, hogy már decemberben is hároméves mélyponton volt az Indából EU-ba irányuló dízelszálítás volumene, és hogy India az orosz nyersolajból előállított termékekre vonatkozó új szankciók miatt elkezdett alternatív forrásokat keresni az Európába irányuló export fenntartása érdekében.

Kérdés persze, hogy a szankciókat sikerül-e betartatni, és minden esetben maradéktalanul ellenőrizni azt, hogy az Indiából érkező feldolgozott olajtermékek nem orosz olajból készültek valójában – vagy pedig ismét sikerül kijátszani a szankciókat, ahogy arra már lehetett példát látni néhányszor.

Indiának amúgy is sokkal fontosabb Oroszország, mint az Egyesült Államok

Ugyanakkor nem valószínű az sem, hogy India eleget akarna tenni az orosz kőolajimport teljes leállításáról szóló amerikai kérésnek, hiszen sokkal inkább orientálódnak politikailag-gazdaságilag Oroszország (és Kína), mint az amerikaik felé. India és Oroszország kapcsolata ugyanis rendkívül szoros: Vlagyimir Putyin orosz elnök alig két hónapja látogatott az országba, hogy megerősítek szövetségüket. Narendra Modi akkor az energiapolitikát illetően arról beszélt, hogy „Oroszország megbízható energiaforrás-szállító, és mindent biztosítunk India energiaszektorának fejlesztéséhez. Készek vagyunk továbbra is garantálni az üzemanyag folyamatos szállítását India gyorsan növekvő gazdasága számára”.

Továbbá emlékezetes, hogy az indiai kormányfő Putyinnal együtt vett részt Kínában tavaly ősszel azon a találkozón, amelyet sokan egy új, nyugatellenes pólus egyfajta gyűléseként emlegettek. Ezen kívül Európának sem valószínű, hogy keresztbe akarnának tenni az indiaiak, hiszen épp a múlt héten kötöttek egy nagy szabadkereskedelmi szerződést az EU-val.

Kiemelt kép: az Indiai Sajtótájékoztatási Hivatal (PIB) által közreadott képen Narendra Modi indiai miniszterelnök megbeszélést folytat Joe Biden amerikai elnökkel a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 csúcstalálkozója előtt egy nappal Újdelhiben. Fotó: MTI/EPA/Indiai sajtótájékoztatási hivatal.