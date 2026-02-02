Zelenszkij bejelentette: Kész a megállapodás

Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, miután egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival.

„Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt. Erre a találkozóra reményeink szerint már ezen a héten, szerdán és csütörtökön sor kerül. A mai megbeszélésen egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat” – írta bejegyzésében Zelenszkij.

Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel. „Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni. Úgy gondoljuk, hogy készen áll az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról megkötendő kétoldalú megállapodás, és számítunk az érdemi munka folytatására a helyreállítással és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokon.”

„Számítunk arra, hogy az amerikai fél továbbra is határozott lesz a párbeszéd feltételeinek biztosításában. Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések, amelyek gyakorlatilag múlt péntek éjjel léptek életbe, segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban és annak eredményességében. Meg kell állítani a háborút!”

– szögezte le Zelenszkij.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago elnöki rezidencián tartott sajtóértekezletük elõtt 2025. december 28-án. MTI/AP/Alex Brandon.