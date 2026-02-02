Uniós biztos: Magyarországnak jogában áll megtámadni az orosz gázt betiltó rendeletet

Száz százalékig a jogszabályoknak megfelelőnek nevezte hétfőn Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa az Európai Unió múlt heti, az orosz gázimport betiltásáról szóló rendeletét, hozzátéve: a jogszabály megakadályozza Oroszországot abban, hogy az energiát „fegyverként” használja fel az EU tagállamai ellen.

„Megmondtuk, nem fogjuk többé közvetett módon finanszírozni (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ukrajnai háborúját azáltal, hogy gázt veszünk tőle” – jelentette ki az uniós biztos Lisszabonban, Maria da Graca Carvalho portugál energiaügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Jorgensen aláhúzta azt is, hogy Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadnia a törvényt, ám hozzátette: minden tagországnak akkor is teljesítenie kell az abban foglaltakat, ha nem ért vele egyet, „mert az EU így működik”.

Mint mondta, Brüsszel kész „aktívan segíteni” azon országoknak, amelyeket a leginkább érzékenyen érint a rendelet, továbbá hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy az uniós tagországok energetikai rendszerei összekapcsolódjanak.

Az Európai Unió Tanácsa a múlt héten fogadta el azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A tilalom a jogszabály hatálybalépését követő hat hét után válik alkalmazhatóvá, de a már meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe.

Kiemelt kép: .Dan Jorgensen, az Európai Bizottságnak (EB) az energiaügyért és lakhatásért felelõs dán tagja beszél az Európai Parlament plenáris ülése után tartott sajtótájékoztatón Strasbourgban 2025. május 6-án. MTI/EPA/Ronald Wittek.