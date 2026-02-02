Uniós biztos: Magyarországnak jogában áll megtámadni az orosz gázt betiltó rendeletet

„Megmondtuk, nem fogjuk többé közvetett módon finanszírozni (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ukrajnai háborúját azáltal, hogy gázt veszünk tőle” – jelentette ki az uniós biztos Lisszabonban, Maria da Graca Carvalho portugál energiaügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Jorgensen aláhúzta azt is, hogy Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadnia a törvényt, ám hozzátette: minden tagországnak akkor is teljesítenie kell az abban foglaltakat, ha nem ért vele egyet, „mert az EU így működik”.
Mint mondta, Brüsszel kész „aktívan segíteni” azon országoknak, amelyeket a leginkább érzékenyen érint a rendelet, továbbá hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy az uniós tagországok energetikai rendszerei összekapcsolódjanak.
Az Európai Unió Tanácsa a múlt héten fogadta el azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A tilalom a jogszabály hatálybalépését követő hat hét után válik alkalmazhatóvá, de a már meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe.
Kiemelt kép: .Dan Jorgensen, az Európai Bizottságnak (EB) az energiaügyért és lakhatásért felelõs dán tagja beszél az Európai Parlament plenáris ülése után tartott sajtótájékoztatón Strasbourgban 2025. május 6-án. MTI/EPA/Ronald Wittek.