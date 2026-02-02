Közel hárommilliárd forintért rendelt tanulmányokat az Európai Bizottság hazai „civil” szervezetektől a Magyarországot lejárató országjelentéséhez – közölte Dömötör Csaba

Az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet – írta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán hétfőn.

A politikus a bejegyzésében felsorolta azokat a szervezeteket, amelyek „bedolgoznak” az Európai Bizottság Magyarországról szóló jogállamisági jelentésébe. „És hogy honnan kapják a pénzt? Az Európai Bizottságtól” – tette hozzá.

Dömötör Csaba közölte az egyes szervezetek támogatásának összegét is, eszerint

a Mérték Médiaelemző Műhely 147 964 050,

a Magyar Helsinki Bizottság 519 763 615,

az Amnesty International Magyarország 155 549 695,

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 41 734 825,

a K-Monitor 45 528 900, a Transparency International Magyarország 193 420 815,

a Political Capital 295 751 040,

az Ökotárs Alapítvány pedig 1 478 755 200 forint támogatást kapott.

A pénzek összesítve megközelítőleg hárommiliárd forintot tesznek ki.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselõje felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka