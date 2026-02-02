Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

A Tisza tartótisztjei döntöttek: elveszik Ukrajna pénzelésében a vétójogot, Európából meg hadiszövetséget csinálnak – állítja Orbán Viktor

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.02. 22:00

Főoldal / Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
„A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze”– írta hétfő este a Facebookon Orbán Viktor.
A miniszterelnök egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a zágrábi találkozót úgy kommenálta:

„Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni.”

Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét” – fűzte hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor végül megjegyezte: „Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Facebook/Orbán Viktor. 

orosz–ukrán háborúTisza Párt Orbán Viktor BrüsszelEurópai Néppárt Zágráb

Ajánljuk még

 