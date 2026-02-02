A Tisza tartótisztjei döntöttek: elveszik Ukrajna pénzelésében a vétójogot, Európából meg hadiszövetséget csinálnak – állítja Orbán Viktor

A miniszterelnök egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a zágrábi találkozót úgy kommenálta:

„Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét” – fűzte hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor végül megjegyezte: „Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!”

