Donald Trump csapásra készülhet Irán ellen, mozgásba lendült az amerikai légiflotta

Donald Trump amerikai elnök lépéseket fontolgat Irán ellen, amelyek között szerepelnek a biztonsági erők és az iráni vezetők elleni célzott támadások is – értesült a Reuters hírügynökség az ügyre rálátó forrásoktól. Elmondásuk szerint az amerikai elnök célja az, hogy ezzel buzdítsa az iráni tüntetőket az ellenállás folytatására – noha izraeli és arab tisztviselők szerint önmagukban a légicsapásokkal nem lehet megdönteni az iráni vallási rezsimet, ahhoz szárazföldi csapatok bevetésére is szükség lenne. Mindeközben csütörtök délután óta az amerikai légiflotta is a szokásosnál aktívabbnak látszik, és Irán légterében is lehetett látni furcsa jelenségeket.

Két, Trump zárt körű megbeszéléseit ismerő amerikai forrás szerint

az amerikai elnök azt szeretné, ha olyan feltételek alakulnának ki, amelyek lehetővé teszik a „rezsimváltást” Iránban,

ahol az év eleje óta országos szintű zavargások vannak, amelyekben a becslések szerint több tízezer ember halhatott meg.

Kapcsolódó tartalom Akár 18 ezer halálos áldozata is lehet már az iráni tüntetéseknek Az iráni illetékes megerősített adatokra hivatkozó beszámolójában említett ötezer áldozatból mintegy 500 a biztonsági erők tagja volt.

Több forgatókönyvet is fontolgat az amerikai vezetés

A Reuters több mint egy tucat emberrel beszélt Washington következő lehetséges lépéseiről. Információik szerint Donald Trump csapata lehetőségeket keres arra, hogy célzott csapásokat hajtassanak végre azok ellen a parancsnokok és intézmények ellen, amelyeket Washington felelősnek tart az erőszakért. Ezáltal akarnának bizalmat adni a tüntetőknek abban, hogy elfoglalhatják a kormányzati, biztonsági épületeket is – mondták a források, hozzáfűzve:

Trump még nem hozott végleges döntést a teendőkről, beleértve ebbe azt is, hogy katonai úton kezeljék-e a helyzetet.

Az egyik amerikai forrás szerint a Trump tanácsadói által megvitatott lehetőségek között szerepel egy sokkal nagyobb, tartós hatást célzó csapás is, amely valószínűleg a Közel-Keleten lévő amerikai szövetségeseket elérni képes ballisztikus rakétákra vagy Irán nukleáris dúsítási programjára irányulna. Mint megjegyezték: az amerikai repülőgép-hordozó és a támogató hadihajók nemrég történt átcsoportosítása a Közel-Keletre kibővítette Trump lehetőségeit a katonai fellépést illetően.

Négy arab tisztviselő, három nyugati diplomata – akiknek kormányait tájékoztatták a megbeszélésekről – és egy magas beosztású nyugati forrás azonban azt mondta: attól tartanak, hogy az amerikai csapások nem az utcákra vonzanák az embereket, hanem gyengítenék az iráni ellenálló mozgalmat, amelyet már így is sokkoltak a hatóságok kegyetlen vérengzései (amelyekhez foghatót legutóbb az 1979-es iszlám forradalom idején lehetett látni). Alex Vatanka, a Közel-Kelet Intézet iráni programjának igazgatója szintén azt mondta a hírügynökségnek, hogy jelentősebb katonai dezertálások nélkül az iráni tiltakozások „hősiesek, de alulmaradnak”.

Emlékeztettek arra is, hogy Trump szerdán felszólította Iránt, hogy üljön le a tárgyalóasztalhoz és kössön megállapodást a nukleáris fegyverekről,

figyelmeztetve, hogy bármely jövőbeli amerikai támadás „sokkal rosszabb” lesz, mint a júniusi három nukleáris létesítmény elleni bombázási kampány.

A régióban tartózkodó amerikai hajókat az elnök „Irán felé tartó armadának” nevezte.

Szárazföldi csapatok nélkül nem fog menni – beküldik-e az amerikai katonákat Iránba?

Egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters-nek elmondta, hogy Irán „katonai konfrontációra készül, miközben diplomáciai csatornákat is igénybe vesz”. A tisztviselő szerint azonban Washington nem mutat nyitottságot a diplomácia iránt. A hírügynökségnek nyilatkozó egyik amerikai tisztviselő szerint viszont a rezsim jelenlegi gyengesége arra ösztönözte Trumpot, hogy nyomást gyakoroljon Iránra.

Mindeközben egy, az Izrael és az Egyesült Államok közötti tervezésről közvetlen ismeretekkel rendelkező magas rangú izraeli tisztviselő szerint

Izrael nem hiszi, hogy a légitámadások önmagukban képesek lennének megdönteni az iráni rezsimet.

„Ha meg akarják dönteni a rezsimet, akkor katonákat kell küldeniük a helyszínre” – mondta a Reuters-nek, megjegyezve, hogy még ha az Egyesült Államok meg is ölné a legfőbb vezetőt Ali Hámenei ajatollahot, Iránnak akkor is „lesz egy új vezetője, aki helyébe lép”. Csak a külső nyomás és a szervezett belföldi ellenzék együttes hatása változtathatja meg Irán politikai pályáját – mondta az izraeli tisztviselő.

Hasonló következtetésre jutott több amerikai hírszerzési jelentés is: ezek szerint a tüntetésekhez vezető körülmények továbbra is fennállnak, gyengítik a kormányt, de nem elengedőek a rezsimváltáshoz – mondták két forrás a hírügynökségnek.

Venezuelai forgatókönyv is jöhet Iránban?

A hírügynökség már említett nyugati forrása szerint

Trump célja inkább a vezetés megváltoztatása lehet, mintsem a „rezsim megdöntése”.

Ez hasonló eredménnyel járna, mint Venezuelában, ahol az amerikai beavatkozással a kormány teljes átalakítása nélkül váltották le az elnököt. Egy, a venezuelai ügyekről szóló szerdai amerikai szenátusi meghallgatáson Marco Rubio amerikai külügyminiszter állítólag azt mondta: „a reményük” az, hogy egy hasonló átmenet valósulhatna meg Ali Hámenei bukásával, bár elismerte, hogy az iráni helyzet sokkal bonyolultabb.

Mindeközben a Perzsa-öböl-menti államok – amelyek az Egyesült Államok régi szövetségesei, illetve amerikai katonai támaszpontoknak adnak otthont – attól tartanak, hogy ők lennének az első célpontjai az iráni megtorlásnak, ahogy arra korábban is volt példa.

Szaúd-Arábia, Katar, Omán és Egyiptom ezért az Irán elleni csapás ellen lobbizik most Washingtonnál. „Az Egyesült Államok meghúzhatja a ravaszt, de nem ő fogja viselni a következményeket. Mi fogjuk” – mondta az egyik arab forrás a hírügynökségnek.

Mohanad Hadzs-Ali, a Carnegie Middle East Center kutatóközpont munkatársa szerint az amerikai csapatok telepítése arra utal, hogy a tervek egy egyszeri csapásról valami tartósabbra változhattak, mivel Washingtonban és Jeruzsálemben úgy vélik, hogy Irán újjáépítheti rakétaképességeit, és végül fegyverré alakíthatja a dúsított uránját. Alex Vatanka pedig úgy látta: a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy lassú erózióval „az elit elpártolása, a gazdaság megbénulása, az utódlás körüli viták” [mármint Ali Hámenei utódlása – a szerk.] – addig próbálják gyengítik az iráni rezsimet, mígnem összeomlik.

A katonai csapás sincs kizárva a legutóbbi hadmozdulatok alapján

A repüléskövető oldalakon csütörtök este látni lehetett, hogy a Perzsa-öböl felett szokatlanul nagy mennyiségben jelentek meg amerikai gépek, és a világ más pontjain is lehetett látni olyan hadmozdulatokat, amelyek akár előzményei lehettek egy amerikai csapásnak is (ilyesmire szintén lehetett már példát látni tavaly nyáron, az Irán elleni támadás előtt).

Többek közt négy KC-46A „Pegasus” légi utántöltő tankergép, illetve hat EA-18G „Growler” harcászati rádióelektronikai repülőgép is útnak indult az Atlanti-óceán felett kelet felé.

Four KC-46A “Pegasus” Aerial-Refueling Tankers, going by the callsigns GOLD31.32.41.42, have departed this morning from Pease Air National Guard Base in New Hampshire and are preparing to cross the Atlantic, towing a flight of six EA-18G “Growler” Electronic-Warfare Aircraft from… pic.twitter.com/Kqb7w8JIWJ — OSINTdefender (@sentdefender) January 29, 2026

Más katonai gépek pedig ellenkező irányban az Indiai-óceánon található Diego Garcia támaszpontja felé indultak el.

Two KC-135R “Stratotanker” Aerial-Refueling Tankers and a KC-46A Pegasus have departed from Fairchild Air Force Base in Washington State heading northwest, supporting several B-52H “Stratofortress” Long-Range Strategic Bombers preparing to cross the Pacific. The B-52Hs are likely… pic.twitter.com/0vYMfs6aqB — OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2026

Mindeközben pedig az iráni légtérben is érdekes repüléseket lehetett megfigyelni – többek közt egy olyan iráni kormánygépet is, amely Moszkva felé vette az utat.

Trump legutóbb azt mondta: bízik benne, hogy nem kell bevetni a hadsereget Irán ellen

Mindezek mellett egyelőre nem lehet készpénznek venni azt, hogy lesz amerikai csapás Irán ellen. Donald Trump magyar idő szerint az éjjeli órákban kijelentette:

reméli, hogy elkerülhető lesz a katonai beavatkozás Irán ellen.

Közlése szerint tárgyalásokat folytatnak Iránnal. „Van egy [csapásmérő] csoportunk, amely Iránba tart, és remélhetőleg nem lesz szükségünk rá” – tette hozzá az amerikai elnök, aki a feleségéről, Melaniáról szóló dokumentumfilm premierjén válaszolt újságírók kérdéseire.

Mindeközben az öböl-menti államok egyik tisztviselője az AFP-nek elmondta, hogy „nagyon egyértelműen” van egy félelem az Egyesült Államok Irán elleni támadásával kapcsolatban. „Ez káoszt okozna a régióban, káros hatással lenne nemcsak a régió, hanem az Egyesült Államok gazdaságára is, és az olaj- és gázárak az egekbe szöknének” – tette hozzá a tisztviselő.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon 2026. január 21-én a svájci Davosban. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme. MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller.