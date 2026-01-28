Elon Musk nyáladzó idiótának nevezte a lengyel külügyminisztert

Elon Musk „nyáladzó idiótának” nevezte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert az X-en, miután utóbbi megkérdezte tőle: miért hagyja az oroszoknak, hogy használják a SpaceX vállalat Starlink műholdjait a csapásokhoz.

Sikorski az X-en, egy amerikai kutatóközpont jelentésére hivatkozta tette fel a kérdést a techmilliárdosnak. „Hé, nagyfiú, @Elon Musk, miért nem gátolod meg az oroszokat abban, hogy a Starlink segítségével ukrán városokat támadjanak? A háborús bűnökből származó pénzkeresés komolyan visszavetheti a a márkád hírnevét” – írta a lengyel külügyminiszter.

Hey, big man, @elonmusk, why don’t you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.

Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026

A bejegyzést megosztotta egy Muskhoz közel álló felhasználó is, azzal a kommentárral, hogy: „Elon rendszeresen megakadályozza az orosz katonákat abban, hogy a Starlink szolgáltatást használják. Sajnos az oroszok mindig új módszerekkel állnak elő, hogy kijátsszák a korlátozásokat. Ez egy macska-egér játék. @Elon Musk mindent megtesz. Csak továbbítsd neki az új információkat, amelyekkel a csapata dolgozni tud. Ő megoldja. Elon Ukrajna mellett áll. ”

Erre a posztra válaszolva reagált aztán az ügyre Elon Musk is, aki azt írta Sikorskiról:

„Ez a nyáladzó idióta nem is érti, hogy a Starlink az ukrán katonai kommunikáció alapja”.

This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026

A Starlink már évek óta biztosít internetkapcsolatot Ukrajnának – katonai és civil célkora egyaránt – de illegálisan nem egyszer az oroszok (és világszerte mások is) használták a terminálokat. Az ukránoknak egyébként mások vásárolták meg a szolgáltatást, és a legnagyobb befizetőnek épp Lengyelország számít ebben.

A lengyel külügyminiszternek sok mindenkivel meggyűlt már a baja

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, Radoslaw Sikorski – akinek a felesége egyébként Anne Applebaum, a Soros-szervezetekhez köthető amerikai publicista – nem először keveredett konfliktusba a Starlink terminálokkal kapcsolatban. Tavaly tavasszal például Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel csörtézett egyet a témában.

A lengyel külügyminiszter egyébként gyakran kritizálja a magyar kormányt is. Tavaly ősszel pedig azt mondta: reméli, hogy az ukránok megsemmisítik a Barátság kőolajvezetéket, amelyen Magyarországra is érkezik kőolaj.

Kiemelt kép: Elon Musk, a Tesla Motors amerikai elektromosjármû-gyártó és a SpaceX amerikai ûrkutatási magánvállalat vezérigazgatója látogatást tesz a Tesla Gigafactory nevû gyárának építési területén a Berlin szomszédságában fekvõ Grünheidében 2021. augusztus 13-án. A Tesla elsõ európai gyára várhatóan 2021 végén kezdi meg a mûködését. MTI/EPA/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul.