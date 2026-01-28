Az ukránok szerint orosz csapás érte a Barátság kőolajvezeték környékét, reagált a magyar külügy

Az ukrán hatóságok és a sajtó szerint támadás ért egy energetikai létesítményt a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték mentén. Az ügyre a Külgazdasági és Külügyminisztérium is reagált: közlésük szerint a támadás nem közvetlenül a vezetéket érintette. Úgy tudni, hogy a szállítás továbbra is akadálytalanul zajlik.

A Lvivi területen található Brodi városát füst és kellemetlen szag árasztotta el egy infrastrukturális létesítmény elleni támadás következtében – közölte még kedden a városi tanács sajtószolgálata az MTI szerint.

A hatóságok jelezték, hogy kőolajtermékek égnek, ezért arra kérik a lakosokat, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne hagyják el az otthonaikat.

A csapásról videók is napvilágot láttak a közösségi médiában:

The „Druzhba” pipeline is no longer off-limits. #ruZZia launched a drone strike on a critical oil transit site in #Brody, #Lviv region west of Ukraine. Ironically, this pipeline fuels the economies of #Hungary and #Slovakia pic.twitter.com/RlhL0jznea — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) January 27, 2026

Az ukránok szerint a Barátság vezetéket érte a csapás, de a szállítás nem állt le – az üzem viszont igen

Az Enkorr című ukrán energetikai híroldal a támadásról azt írta, hogy az a Barátság kőolajvezetéket érte (mivel a létesítmény kapcsolódik a vezetékhez). Közlésük szerint a létesítményben tűz ütött ki, és a támadás után a városban az iskolákat bezárták, az óvodák pedig „szorosan zárt ablakokkal és ajtókkal” működtek.

„A rendelkezésre álló információk szerint ez a létesítmény a Barátság olajvezetékhez kapcsolódik. A vezeték továbbra is működik, és orosz olaj szállítására használják Magyarországra és Szlovákiába” – írta a lap, amely szerint

ez lehet az első alkalom, amikor Ukrajna területén érte támadás az olajvezetéket.

Érdemes megjegyezni ugyanakkor azt is, hogy a vezetéken keresztül nemcsak Magyarország és Szlovákia importál orosz kőolajat, hanem például Németországba is érkezik kazah eredetű kőolaj.

A Brodiban lévő olajterminál egy fontos olajszállítási infrastrukturális csomópont Nyugat-Ukrajnában, amely a Barátság vezetéket az Odessza és Brodi közti vezetékkel kapcsolja össze. Finomítási munkálatokat nem végeznek ott, azonban fontos szerepe van a nyersolajszállítások irányításában, tranzitjában. Ebből adódóan a létesítmény elleni csapások megzavarhatják a helyi olajszállítások logisztikáját.

Az ukrán Naftohaz energetikai vállalat utóbb közölte, hogy a tűz keletkezése után a cég szakemberei azonnal leállították az üzemet azért, hogy megvédjék az embereket és elkerüljék a környezetszennyezést.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium is reagált a hírre – szerintük nem a vezetéket érte támadás

A Barátság vezeték elleni ukrán sajtóhírek után az Index kérdéseket küldött a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak. A tárca szóvivője, Paczolay Máté azt válaszolta a lapnak:

„ Jelenlegi információink szerint magát a vezetéket nem érte támadás.”

Arról egyelőre máshonnan sem érkezett információ, hogy a Magyarországra érkező szállításokban bármi zavar keletkezett volna.

Volt már alkalom, hogy le kellett állítani a vezetéket a háború miatt

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, tavaly nyáron egy alkalommal már le kellett állítani a Barátság vezetéket, miután az ukránok csapást hajtott végre annak oroszországi szakasza ellen.

Ukrán részről azóta is történtek hasonló csapások, például tavaly decemberben is. Azt követően olyan kijelentések is elhangzottak, miszerint addig fogják támadni a vezetéket, ameddig a háború tart.

A kiemelt kép illusztráció: a kőolajvezeték belorusz szakasza látható rajta. Forrás: MTI/ EPA/Andrei Liankevich.