Donald Trump lecseréli az amerikai határőrség parancsnokát

Az elmúlt hét hónapban Greg Bovino volt a demokraták által irányított városokban végrehajtott bevándorlási razziák nyilvános arca, miután Kristi Noem belbiztonsági miniszter és más tisztségviselők „főparancsnokként” kezdték el emlegetni őt – emlékeztetett a The Atlantic. Bovino egyfajta „sztárrá” vált: saját filmes stábjával bejárta az országot, és a közösségi médiát használta, hogy visszavágjon a demokrata politikusoknak és az online kritikusoknak.

A lap szerint azonban a határvédelemben és vámellenőrzésben dolgozó, magas beosztású tisztviselők nem nézték jó szemmel a ténykedését, mivel Bovino a parancsnoki láncon kívül ténykedett, gyakorlatilag egyfajta politikai szereplőként.

Minneapolisban is Bovino volt eddig a szövetségi kormányzat szóvivője: napi sajtótájékoztatókat szervezett, ahol megvédte az ügynököket, miközben a tüntetőket és a helyi tisztviselőket okolta az erőszakos cselekmények miatt.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium, a vám- és határőrség (CBP), valamint a Fehér Ház nem reagált a lap megkeresésére Bovino menesztését illetően.

Hétfő este Donald Trump elnök és Tim Walz minnesotai kormányzó békülékeny hangot ütött meg egy magánbeszélgetés után.

Kiemelt kép: Greg Bovino egy helyi hírcsatornának ad interjút (Forrás: YouTube.com/Elex Michaelson)