„Teljesen megváltoztatná az EU jellegét”, ezért kétes Ukrajna csatlakozása – közölte a bajor miniszterelnök

Kétkedő a német Keresztényszociális Unió (CSU) Ukrajna EU-csatlakozását illetően – jelentette ki Markus Söder pártelnök, Bajorország miniszterelnöke hétfőn Münchenben, a párt elnökségi ülésén.

„Kétkedők vagyunk ezzel kapcsolatban, mert látjuk, hogy ez teljesen megváltoztatná az EU jellegét” – mondta Söder. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben valaha is fontolóra vennék Ukrajna intézményi értelemben vett erősebb összekapcsolását az EU-val, akkor egy alapvetően új reformszerződésre volna szükség Európában.

Söder meglátása szerint a jelenlegi uniós struktúrák nem elegendőek ahhoz, hogy Ukrajna integrációját meg lehessen valósítani.

Példaként a mezőgazdaságot hozta fel, de más területeken is problémákat lát, „emiatt van a kétkedés”. Azt mondta, ez nem azt jelenti, hogy általánosságban becsapnák az ajtót Ukrajna előtt, Ukrajna csatlakozásához azonban az EU-nak teljesen újjá kellene szerveznie magát.

Ukrajna 2022 júniusa óta tagjelölt ország, de az uniós tagállamok eltérően viszonyulnak esetleges csatlakozásához. Söder, aki egyben Bajororoszág miniszterelnöke, hangsúlyozta, hogy Ukrajna európai integrációjának kérdésén túl is még „sok teendő” van az EU-ban.

„Különben Európa belülről fog szétesni. Kevésbé tartok a külső nyomástól, mint a belsőtől, mert egyre kisebb az elfogadottság” – fogalmazott.

Söder kiemelte, hogy tekintettel az európai reformfolyamat fontosságára, a CSU meg akar újulni, és Martin Huber főtitkár személyében fajsúlyosabb jelenlétet szeretne Brüsszelben és Strasbourgban. Azt mondta, jobban össze kívánják hangolni a szavazásokat „a vezető tisztségviselők között” Münchenben, Berlinben, illetve Brüsszelben.

Kérdésre válaszolva Söder kiemelte, hogy ez semmiképpen nem jelenti Manfred Webernek, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója vezetőjének „megfosztását a tisztségétől”, hanem csupán szorosabb egyeztetésről van szó (Södernek és a CSU alelnökének, Webernek a kapcsolata évek óta nagyon feszült).

Zelenszkij csak akkor fogadná el a békemegállapodást, ha abban rögzítenék Ukrajna uniós csatlakozását is

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón kijelentette: azt követeli, hogy Ukrajnának az Európai Unióhoz való csatlakozási időpontja is szerepeljen a háborút lezáró békemegállapodásban.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: technikailag Ukrajna 2026 első felében készen fognak állni az összes tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészülnek az uniós tagságra.

Kiemelt kép: Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke beszédet mond a párt kongresszusán Münchenben 2023. szeptember 23-án. Bajorországban október 8-án tartanak parlamenti választásokat. MTI/EPA/Szilágyi Anna.