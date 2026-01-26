Orbán Balázs: Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén

„Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Balázs a bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában kifejtette:

„Ha nem állítjuk meg, Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg”.

„Egy uniós dokumentum alapján, mely az Ukrán Jóléti Keretről szól, Ukrajna újjáépítésére 800 milliárd dollárt terveznek elkölteni. Ez a terv nem tartalmazza a katonai kiadásokat”, amelyek az eddigi nyilatkozatok szerint további mintegy 700 milliárd dolláros tételt jelentenének. „A következő évekre így összesen tehát 1500 milliárd dolláros csomagról van szó. Az uniós hozzájárulási szabályok szerint ebből Magyarországra 5652,9 milliárd forint jutna, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene. Brüsszel egy ekkora összegű számlát nyújtana be a magyar családoknak” – írta a politikus.

Hozzátette: „Tudjuk, hogy a baloldal nem tud nemet mondani Brüsszelnek”. „Ha rajtuk múlna, adóemeléseken és megszorításokon keresztül beszednék ezeket a pénzeket a magyar háztartásoktól. Egyedül a nemzeti kormány tudja megakadályozni, hogy a magyarok fizessék meg az ukrán jólét és az európai háborús tervek árát! A Fidesz a biztos választás” – írta Orbán Balázs.

Zelenszkij csak akkor fogadná el a békemegállapodást, ha abban rögzítenék Ukrajna uniós csatlakozását is

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón kijelentette: azt követeli, hogy Ukrajnának az Európai Unióhoz való csatlakozási időpontja is szerepeljen a háborút lezáró békemegállapodásban.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: technikailag Ukrajna 2026 első felében készen fognak állni az összes tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészülnek az uniós tagságra.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. MTI/Máthé Zoltán.