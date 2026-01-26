Német külügyminiszter: Európa még sokáig rá lesz utalva az amerikai nukleáris védőpajzsra

Európa még sokáig rá lesz utalva az amerikai nukleáris védőpajzsra, dacára az atomhatalom Franciaország védőernyőjének kiterjesztéséről szóló elképzeléseknek – jelentette ki hétfőn Johann Wadephul német külügyminiszter Stockholmban. A német kormány ugyanakkor nyitott ennek megvitatására Franciaországgal – közölte Wadephul svéd hivatali partnerével, Maria Stenergarddal tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre felelve.

Úgy fogalmazott, hogy a kérdésben „nem szabad tilalmi zónát létesíteni”, noha „a gyakorlati megvalósítás még hosszabb ideig váratni fog magára”.

„Európának el kell kezdenie gondolkodnia ezeken a kérdéseken. Európának azonban most azt is pontosan tudnia kell, hogy nem lesz gyors megoldás”

– jelentette ki a német diplomácia vezetője.

Hangsúlyozta, hogy még jelentős ideig rá lesznek utalva az amerikai nukleáris védőpajzsra, amelynek kapcsán kijelentette, hogy az kétség kívül fennáll. Ugyanakkor Európa nagyobb szuverenitása és függetlensége útján „nyíltan meg kell tudnunk egymással vitatni a stratégiai biztonság kérdéseit is”.

Stenergard sürgette, hogy a nukleáris elrettentésről szóló vitát a NATO berkein belül folytassák le. „Azt a vitát, hogy ezt stratégiailag pontosan hogyan közelítsük meg, a szövetségen belül kell lefolytatnunk” – mondta.

A kiemelt kép illusztráció: az amerikai Rakétavédelmi Ügynökség (MDA) által közreadott képen felbocsátanak egy megsemmisítő rakétát a kaliforniai Vandenberg légi támaszpontról, hogy lelőjön egy interkontinentális ballisztikus rakétákhoz (ICBM) hasonló robbanófejet egy rakétavédelmi teszt során 2017. május 30-án. MTI/EPA/MDA.