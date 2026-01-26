Drasztikus lépéssel cseréli le Csehország nagyköveteit Andrej Babis új kormánya

Az Andrej Babis vezette új cseh kormány hétfőn semmisnek nyilvánította elődje, Petr Fiala kabinetjének számos nagyköveti kinevezését – jelentette be a kormányülés után Petr Macinka külügyminiszter. A döntés nem pusztán a tisztségviselők szokásos cseréjét jelenti: Babisék szerint az előző kormány a szokásrendtől eltérve nevezte ki a diplomatákat azelőtt, hogy távoztak volna a hatalomból. A lépés ellenzői viszont úgy látják, hogy törvénybe ütközhet a kinevezések megsemmisítése.

A külügyminiszter azt mondta, hogy most új személyeket keresnek a megüresedő posztokra – például Washingtonba, New Yorkba, Rómába, Párizsba, Lisszabonba vagy Kairóba – összhangban az új kormány prioritásaival. Macinka szerint Petr Fiala távozó kormánya ezekre a posztokra a kormányváltáskor bevett szokásoktól eltérő módon nevezett ki nagyköveteket, akik olyan feladatokat kaptak, amelyek nem egyeznek az új kormány elképzeléseivel.

„Ezeket a nagyköveteket és az állandó képviseletek vezetőit most újra kiválasztjuk, transzparens módon és az új kormány prioritásaival összhangban”

– mondta a külügyminiszter újságíróknak.

A Seznam Zprávy hírportál szerint

mintegy ötven diplomata kinevezését semmisítette meg Babis kormánya, akiknek kiküldését korábban már Petr Pavel cseh elnök is aláírta.

Az államfő ezzel kapcsolatban néhány napja azt mondta: nem zárkózik el a kinevezések újratárgyalásáról, de az összes kinevezés semmissé nyilvánítását csak az előző kabinet döntéseinek teljes tagadásaként tudná értelmezni. Vít Kolár elnöki tanácsadó pedig úgy vélte: rendkívüli lépésről van szó, kérdéses, hogy törvényes-e.

Martin Dvorák volt Európa-ügyi miniszter szerint példátlan intézkedésről van szó, amely súlyosan érintheti a cseh diplomáciai szolgálatot és megtépázza Csehország jó hírnevét a világban.

Patthelyzet állhat elő

A Seznam Zprávy azt is megjegyezte, hogy a fentiek tükrében a „lengyel forgatókönyv” állhat elő a nagyköveti kinevezéseknél Csehországban,

mivel a nagykövetek kinevezésének folyamata előre meghatározott, és mindig az elnök ellenjegyzését igényli.

Az elnök jóváhagyása nélkül a nagykövetek helyett csak ügyvivők mehetnek a nagykövetségekre, akiknek nincs szükségük az elnök kinevezésére: őket a külügyminiszter nevezi ki, és a Külügyminisztérium akkreditálja őket. Bár őket ideiglenes misszióvezetőként mutatják be az adott országban, amíg a teljes jogú nagykövet hivatalba nem lép, egyes országokban ez bonyolíthatja a diplomáciai munkát – jegyezték meg, utalva arra, hogy egyes arab országokban például az államfők nem állnak szóba az ügyvivőkkel.

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Andrej Babis cseh miniszterelnök találkozóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Prágában 2026. január 19-én. MTI/KKM.