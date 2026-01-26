Az Európai Bizottság jóváhagyta további nyolc tagállam védelmi beruházási tervét a SAFE-program keretében

Az Európai Bizottság jóváhagyta további nyolc uniós tagállam nemzeti védelmi beruházási tervét a SAFE kezdeményezés keretében, és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak pénzügyi támogatás engedélyezését javasolta – közölte hétfőn a testület.

A bizottság a tanácsnak benyújtott javaslatában pénzügyi támogatás engedélyezését kezdeményezte Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország részére. A testület sajtóközleménye szerint a döntést a tagállamok nemzeti védelmi beruházási terveinek szigorú értékelése előzte meg.

A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy ezek az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be.

A bizottság hangsúlyozta: a SAFE-keret hozzájárul Ukrajna uniós biztonsági ökoszisztémába történő integrációjának elmélyítéséhez is, biztosítva, hogy az európai támogatás rugalmas és fenntartható maradjon.

A nyolc tagállam a hitelmegállapodások aláírását követően összesen mintegy 74 milliárd euróra lehet jogosult. A finanszírozási szinteket előzetesen szeptemberben határozták meg a szolidaritás és az átláthatóság elve alapján.

A következő lépésként a tanácsnak négy hete van arra, hogy elfogadja a végrehajtási határozatokat. Jóváhagyás esetén a bizottság véglegesíti a hitelmegállapodásokat, az első kifizetésekre pedig várhatóan 2026 márciusában kerülhet sor. A testület tovább folytatja a többi tagállam tervének értékelését is.

A SAFE-program részeként Magyarország is pályázott forrásokra.

Kiemelt kép: Leopard típusú harckocsi felújítását végzik a Rheinmetall német hadiipari konszern unterlüssi gyárában, 2023. június 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke).