Kimondta az orosz tábornok: megsemmisítik Kijevet, a lakosságnak sincs kegyelem

„Katonai-politikai döntés született Kijev megsemmisítéséről” – közölte Vlagyimir Popov nyugalmazott orosz vezérőrnagy a Moszkovszkij Komszomolec című lappal. A katonatiszt szerint ez a döntés az oka annak, hogy felerősödtek az ukrán főváros elleni támadások.

Mint arról a hirado.hu-n már írtunk, Kijevben napok óta válságos a helyzet: sok helyen nincs fűtés, miközben rendkívül hidegre fordult az időjárás.

Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko legutóbb kijelentette, hogy Kijev a humanitárius katasztrófa szélén áll. Közlése szerint

az orosz támadások következtében a város lakosságának mintegy fele áram, fűtés és víz nélkül maradt, miközben januárban már csaknem 600 ezren hagyták el a hárommilliós fővárost a rendkívüli hideg és az összeomló közszolgáltatások miatt.

(Korábban Klicsko kérte is, hogy aki teheti, hagyja el Kijevet).

A nyugalmazott orosz tábornok szerint eldöntötték, hogy megsemmisítik Kijevet

A Moszkovszkij Komszomolec emlékeztetett arra, hogy még kedd hajnalban is egy jelentős csapás érte az ukrán fővárost, amelynek következtében – állításuk szerint –

Kijev bal oldali partjának szinte teljes területe áram-, fűtés- és vízellátás nélkül maradt.

„Ma, a támadások után, minden fűtés és vízellátásunk megszűnt. Kint -18 Celsius-fok van. Rakétákkal bombáztak minket” – idézett egy kijevi lakost egy oroszpárti csatorna. Más orosz csatornák viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy a fagyoskodó Kijev szörnyű helyzetéről szóló állítások az ukrán propaganda munkája – írta az orosz lap.

Vlagyimir Popov katonai szakértő, az orosz légierő nyugalmazott tábornoka viszont úgy látja, hogy az ukrán főváros elleni fokozódó csapások egy katonai-politikai döntésnek tudhatók be. Azt mondta: az orosz fegyveres erők korábban jelentősebb humanitárius szemlélettel vívták a háborút, mert gondosan bántak a szomszédos állam lakosságával. Ez a megközelítés azonban fenntarthatatlannak bizonyult szerinte.

Major General Vladimir Popov:

The export version of the SU-57E for Algeria, according to the article, doesn’t have much of a difference with Russia. pic.twitter.com/hNxV3RlJ7c — Adam MKA (@S_flanker1993) August 19, 2025

Popov azt mondta: „A második nagy honvédő háború első két évében a jelenleg célpontként szolgáló energiaipari létesítményekhez nem nyúltak. Most az a cél, hogy kiüssük az ellenség katonai-ipari komplexumát, hogy leállítsuk őket. Elég a játékból. Ukrajna megsérti az összes, a polgári lakosságra vonatkozó egyezményt, nem igaz? Támadják a polgárainkat, és mi nem reagálunk?” Majd hozzátette:

„Katonai-politikai döntés született, hogy most ki kell húznunk a szőnyeget a Zelenszkij-rezsim alól, és végeznünk kell velük. Nemcsak a katonai parancsnoksági rendszert kell szétrombolni, hanem az adminisztratív, gazdasági és társadalmi rendszereket is.”

A kérdésre, hogy ezt a célt el lehet-e érni idén télen, a tábornok úgy fogalmazott: „Nem fogjuk teljesen tönkretenni Ukrajna hőenergia-rendszerét. De megzavarhatjuk a működését. A gördülő áramszünetek már megkezdődtek az összes nagyobb ukrán városban, és most már a fegyverek, felszerelések és katonai ellátmányok gyártásával foglalkozó ipari létesítményekre is kiterjednek. Jelenleg jelentős áram- és hőenergia-hiány van.”

„De Ukrajna atomerőművei még mindig teljes kapacitással működnek. Ezt az áramot csak a transzformátorállomásokra tudjuk »átirányítani«, vagyis megsemmisíteni őket, hogy az ellenség kénytelen legyen kicserélni őket. A szovjet idők óta párhuzamos átviteli és elosztó csatornákat fektettek le, így néhány nagy teljesítményű kábel a föld alatt fekszik, míg mások a levegőben lógnak. Ezek teljes áramátviteli útvonalak, amelyeket most részben »elvágunk«” – fejtette ki.

Kiemelt kép: Vlagyimir Popov (Forrás: X.com)