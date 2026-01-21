Kimondta az orosz tábornok: megsemmisítik Kijevet, a lakosságnak sincs kegyelem

Mint arról a hirado.hu-n már írtunk, Kijevben napok óta válságos a helyzet: sok helyen nincs fűtés, miközben rendkívül hidegre fordult az időjárás.
Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko legutóbb kijelentette, hogy Kijev a humanitárius katasztrófa szélén áll. Közlése szerint
az orosz támadások következtében a város lakosságának mintegy fele áram, fűtés és víz nélkül maradt, miközben januárban már csaknem 600 ezren hagyták el a hárommilliós fővárost a rendkívüli hideg és az összeomló közszolgáltatások miatt.
(Korábban Klicsko kérte is, hogy aki teheti, hagyja el Kijevet).
A Moszkovszkij Komszomolec emlékeztetett arra, hogy még kedd hajnalban is egy jelentős csapás érte az ukrán fővárost, amelynek következtében – állításuk szerint –
Kijev bal oldali partjának szinte teljes területe áram-, fűtés- és vízellátás nélkül maradt.
„Ma, a támadások után, minden fűtés és vízellátásunk megszűnt. Kint -18 Celsius-fok van. Rakétákkal bombáztak minket” – idézett egy kijevi lakost egy oroszpárti csatorna. Más orosz csatornák viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy a fagyoskodó Kijev szörnyű helyzetéről szóló állítások az ukrán propaganda munkája – írta az orosz lap.
Vlagyimir Popov katonai szakértő, az orosz légierő nyugalmazott tábornoka viszont úgy látja, hogy az ukrán főváros elleni fokozódó csapások egy katonai-politikai döntésnek tudhatók be. Azt mondta: az orosz fegyveres erők korábban jelentősebb humanitárius szemlélettel vívták a háborút, mert gondosan bántak a szomszédos állam lakosságával. Ez a megközelítés azonban fenntarthatatlannak bizonyult szerinte.
Popov azt mondta: „A második nagy honvédő háború első két évében a jelenleg célpontként szolgáló energiaipari létesítményekhez nem nyúltak. Most az a cél, hogy kiüssük az ellenség katonai-ipari komplexumát, hogy leállítsuk őket. Elég a játékból. Ukrajna megsérti az összes, a polgári lakosságra vonatkozó egyezményt, nem igaz? Támadják a polgárainkat, és mi nem reagálunk?” Majd hozzátette:
„Katonai-politikai döntés született, hogy most ki kell húznunk a szőnyeget a Zelenszkij-rezsim alól, és végeznünk kell velük. Nemcsak a katonai parancsnoksági rendszert kell szétrombolni, hanem az adminisztratív, gazdasági és társadalmi rendszereket is.”
A kérdésre, hogy ezt a célt el lehet-e érni idén télen, a tábornok úgy fogalmazott: „Nem fogjuk teljesen tönkretenni Ukrajna hőenergia-rendszerét. De megzavarhatjuk a működését. A gördülő áramszünetek már megkezdődtek az összes nagyobb ukrán városban, és most már a fegyverek, felszerelések és katonai ellátmányok gyártásával foglalkozó ipari létesítményekre is kiterjednek. Jelenleg jelentős áram- és hőenergia-hiány van.”
„De Ukrajna atomerőművei még mindig teljes kapacitással működnek. Ezt az áramot csak a transzformátorállomásokra tudjuk »átirányítani«, vagyis megsemmisíteni őket, hogy az ellenség kénytelen legyen kicserélni őket. A szovjet idők óta párhuzamos átviteli és elosztó csatornákat fektettek le, így néhány nagy teljesítményű kábel a föld alatt fekszik, míg mások a levegőben lógnak. Ezek teljes áramátviteli útvonalak, amelyeket most részben »elvágunk«” – fejtette ki.
