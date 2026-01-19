Svájcban folytatják az amerikaiakkal az orosz–ukrán háború megoldásáról folyó tárgyalásokat – jelentette be Zelenszkij főtárgyalója

Az orosz-ukrán háború megoldásáról az Egyesült Államok képviselőivel folyó tárgyalásokat a svájci Davosban ezen a héten megnyíló Világgazdasági Fórumon folytatják – jelentette ki az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Telegramon írt vasárnapi bejegyzésében arról számolt be, hogy a floridai kétnapos tárgyalásokon, amelyeken Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is részt vett, a biztonsági garanciák és Ukrajna háború utáni helyreállítási terve voltak a fő témák. Arról nem tett említést, hogy a találkozón sikerült-e megállapodásra jutni.

„Megállapodtunk abban, hogy a davosi konzultációk következő szakaszában csapatszinten folytatjuk a munkát” – írta.

A megállapodás részleteinek kidolgozását célzó legutóbbi találkozón a két fél „mélyrehatóan megvitatta” a két kérdést, „a gyakorlati mechanizmusokra, valamint azok végrehajtására és alkalmazására összpontosítva” – tette hozzá Umerov. Kiemelte: delegációja beszámolt az orosz támadásokról, amelyek a múlt héten súlyosan károsították Ukrajna energiainfrastruktúráját, és több száz lakóépületet hagytak fűtés és áram nélkül.

Kijev tárgyalóküldöttsége – amelynek tagjai között volt Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke, valamint David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője is – tisztázást kér Washingtontól az Egyesült Államok által támogatott, a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatban.

Zelenszkij vasárnap esti videóüzenetében elmondta, hogy fontos felvázolni az orosz támadások hatásait, mivel azok bizonyítják, hogy Oroszország nem érdekelt a diplomáciában. „Ha az oroszok komolyan érdekeltek lennének a háború befejezésében, akkor a diplomáciára koncentráltak volna” – mondta. Közlése szerint jelenleg 58 ezer ember dolgozik a fűtési hálózat helyreállításán, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 16 Celsius-fokra süllyed.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hog az ukrán hírszerzés megállapította: Oroszország felderítést végzett támadások előkészítése érdekében a legfontosabb helyszíneken, beleértve az atomerőművekhez kapcsolódó célpontokat is.

Ukrán légierő: 145 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg hétfő hajnalban

Az orosz hadsereg 145 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a támadóeszközök több mint 85 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a becsapódások következtében infrastrukturális és energetikai létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok az MTI szerint.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 126 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, de 12 helyszínen 13 drón célba talált, 5 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat

– jelentette hétfőn a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A hivatalos közlemény hétfő délelőtti kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Hétfőre virradó éjjel az oroszok súlyosan megrongálták a DTEK energetikai óriáscég egyik odesszai objektumát, így több mint 30 000 család maradt áram nélkül – közölte a vállalat sajtószolgálatának Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A helyreállítás hosszabb időt vesz majd igénybe, az elsődleges feladat a létfontosságú infrastrukturális létesítmények áramellátásának helyreállítása az otthonok fűtésének és vízellátásának biztosítása érdekében – áll a közleményben.

Az odesszai regionális ügyészség sajtószolgálatának tájékoztatása szerint egy ember megsebesült a légicsapásban, megrongálódott egy 25 emeletes lakóház homlokzata, két lakás, valamint négy családi ház és 15 személygépkocsi. Háborús bűnök elkövetése miatt nyomozás indult – jelentette az Unian hírügynökség. Az éjszaka folyamán az orosz hadsereg öt fontos energetikai létesítményt rongált meg Csernyihiv régióban, fogyasztók tízezrei maradtak áram nélkül – jelentette hétfőn a Telegram-csatornáján a régióbeli áramszolgáltató vállalat. A közlemény szerint a helyreállítás a biztonsági helyzet miatt elhúzódhat.

Hétfő reggel óta Szumi, Odessza, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Csernyihiv régióba a fogyasztók nagy részénél szünetel az áramszolgáltatás az energetikai infrastruktúrát ért támadások következtében – közölte Artem Nekraszov, az Energiaügyi Minisztérum első miniszterhelyettesének délelőtti sajtótájékoztatóján tett kijelentésére hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Emiatt az egész országban tervezett áramszünetek vannak érvényben, az említett régiókban, Kijevben és környékén pedig vészhelyzeti kikapcsolások várhatók.

Válságban Kijev, a túlélésért küzdenek

Mint arról a hirado.hu beszámolt, az ukrán fővárosban nagyon nehéz a helyzet: rengeteg helyen napok óta nincs fűtés- vagy áramellátás.

Kiemelt kép: Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter az Ukrajna elleni orosz háborúban Ukrajnát támogató nemzetközi csoportnak a hatodik alkalommal tartott tanácskozásán a németországi Ramsteinban levõ amerikai légitámaszponton 2024. március 19-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)