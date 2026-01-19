Portugál elnökválasztás: Orbán Viktor szövetségese mérkőzik meg a baloldallal a második fordulóban

A portugál elnökválasztás első fordulójában egyik jelölt sem szerezte meg a többséget, így a két legjobban szereplő jelölt, a szociáldemokrata António José Seguro és André Ventura, a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke között második fordulóra kerül sor – közölte a helyi választási bizottság hétfő hajnalban.

A vasárnap tartott voksoláson

Seguro, a Szocialista Párt (PS) jelöltje a választási bizottság által közölt előzetes végeredmény szerint a szavazatok 31,1 százalékát szerezte meg. André Ventura a második helyen végzett a szavazatok 23,5 százalékával.

Az első fordulóban 11 jelölt vett részt.

André Ventura volt az egyetlen jelölt, aki már a 2021-es előző elnökválasztáson is indult, akkor a voksok 11,9 százalékát szerezte meg, azaz mintegy 500 ezer szavazatot kapott, és a harmadik helyen végzett. Azóta pártja folyamatosan erősödött a közvélemény-kutatások szerint, és a tavaly májusi parlamenti választásokon 22,8 százalékos eredményt ért el, 60 képviselőt küldve a parlamentbe, megelőzve a Szocialista Pártot.

Ventura most azzal zárta kampányát, hogy kérte a többi jobboldali pártot, ne „akadályozzák” őt egy esetleges második fordulóban.

Seguro az első forduló eredményének ismeretében arra kért minden „demokrata, progresszív gondolkodású és humanista” szavazót, hogy a következő fordulóban voksoljanak rá és Portugália társadalmi megosztottsága ellen.

A második forduló február 8-án lesz: 1986 óta ez az első alkalom, hogy újabb fordulóra van szükség.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz, aki két alkalommal is az első fordulóban nyert, de már nem indulhatott újra. Az új elnök március 9-én lép hivatalba.

Kiemelt kép: André Ventura Orbán Viktorral (Forrás: Facebook)