Az északi sarkkörért már folyik a harc, Trump célja Grönlanddal, hogy erőt mutasson és ez ne fajuljon konfliktussá – jelentette ki az amerikai pénzügyminiszter

Az Egyesült Államok biztonságának megerősítése nem lehetséges anélkül, hogy Grönland a részévé válna – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

A Donald Trump elnök vezette adminisztráció pénzügyminisztere az NBC televízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjúban azt mondta, hogy

a Grönlandról szóló amerikai törekvések hátterében az északi sarkkörért folyó küzdelem áll hosszú távon.

„A harc az északi sarkkörért valós” – fogalmazott Scott Bessent, és hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak szándékában áll a NATO számára nyújtott garanciákhoz tartani magát, így amennyiben Grönlandot Oroszország vagy más szereplő részéről támadás érné a NATO-automatizmus értelmében az Egyesült Államok hadviselő féllé válna.

„Jobb most a béke az erő által politikájának nevében az Egyesült Államok részévé tenni, mert akkor nem alakul ki konfliktus” – fogalmazott a pénzügyminiszter Grönlandról, megjegyezve, hogy

az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és miközben „az európaiak gyengeséget mutatnak, addig az Egyesült Államok erőt tükröz”.

Megállapította, hogy az amerikai elnök „stratégiai gondolkodást” követ, és tovább tekint a következő éven, azt nézi, hogy mi történhet az északi sarkkörért folyó küzdelemben.

Scott Bessent szerint Donald Trump, amikor újabb vámokat helyezett kilátásba európai országokkal szemben, azt annak érdekében tette, hogy az amerikai gazdasági hatalom révén egy „forró háborút” elkerüljön. Mint írtuk, az amerikai elnök a hétvégén nemzeti vészhelyzetre hivatkozva jelentett be újabb vámokat azon európai országokkal szemben, amelyek ellenzik az Egyesült Államok grönlandi tulajdonszerzését.

Kiemelt kép: Scott Bessent befektetési szakember, Donald Trump megválasztott amerikai elnök pénzügyminiszter-jelöltje a szenátus pénzügyi bizottságának meghallgatásán a washingtoni Dirksen szenátusi irodaházban 2025. január 16-án. MTI/EPA/Jim Lo Scalzo.