Orbán Viktor: Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán posztolt arról, hogy Donald Trump meghívta a Béketanácsba.

„Ha Trump, akkor béke! Újabb levelet hozott a posta. Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik! Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk” – fogalmazott a kormányfő.

Mint előzőleg írtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában jelentette be, hogy Orbán Viktor meghívót kapott a gázai Béketanácsba. Mint mondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

A Béketanács feladata lesz a gázai háború befejezésére irányuló terv második szakaszának végrehajtásának felügyelete

Ahogy arról beszámoltunk a hirado.hu oldalán, A Fehér Ház hivatalosan is nyilvánosságra hozta az úgynevezett Béketanács, valamint az azon belül működő Gázai Végrehajtó Tanács tagjainak névsorát.

A Fehér Ház korábban (Orbán Viktor meghívása előtt) azt közölte, hogy a Béketanács tagjai között lesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, Trump elnök veje, Tony Blair volt brit miniszterelnök, Hakan Fidan török külügyminiszter, Ali al-Thawadi magas beosztású katari tisztviselő, Hassan Rashad egyiptomi hírszerzési főnök, Mark Rowan amerikai milliárdos, Reem al-Hashimy, az Egyesült Arab Emírségek nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára, Nickolay Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja, Yakir Gabay, izraeli ingatlanmágnás, valamint Sigrid Kaag, az ENSZ tisztviselője.

Donald Trump a Gázai övezet felügyeletére létrehozott Béketanácsról először egy nappal azután beszélt, hogy Steve Witkoff különmegbízott bejelentette a gázai terv második fázisába való átmenetet az enklávé jövőjét és a háború befejezését illetően. Witkoff még csütörtökön jelentette be az X-en, hogy „az elnök 20 pontos tervének második szakaszának elindítását a gázai konfliktus befejezése érdekében, amely a fegyverszünetről a demilitarizációra, a technokratikus kormányzásra és az újjáépítésre tér át”.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem a Béketanács létrehozását”

– írta akkor Trump a Truth Socialön.

Az Orbán Viktor meghívásáról szóló teljes levelet itt lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2024. december 21-én. MTI/Máthé Zoltán.