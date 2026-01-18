Ismét kezdeményezték Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését

Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérték az Európai Parlamentnél Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kezdeményezése nyomán. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnap online sajtótájékoztatón számolt be az őt érintő kezdeményezésről, mondván: megpróbálják elhallgattatni és megfélemlíteni őt, de nem fog sikerülni.

A DK elnöke jelezte: az ügy előzménye, hogy nemcsak a Szőlő utcai, hanem a többi pedofilgyanús üggyel is foglalkoztak. Példaként említette egy kecskeméti plébános esetét, akiről kiderült, hogy az innovációs minisztériumtól „sok tízmillió” forintot kapott, és akinek sajtóinformációk szerint még kilencéves áldozata is volt.

„Láttam azt az aggodalmat, hogy a baloldalt el kell hallgattatni, mert a Demokratikus Koalíció az egyetlen, amely fel meri tenni azt a kérdést, hogy mi történik a magyar egyházak környékén” – fogalmazott Dobrev Klára. „Mi az oka annak, hogy a magyar állam az összes gyermekvédelmi intézményét átjátssza az egyházak kezére? Mi az oka annak, hogy nem hajlandóak foglalkozni például a gyónási titok felfüggesztésével? Mi az oka annak, hogy a Fidesz és a KDNP folyamatosan védi azokat az egyházi személyeket is, akik gyerekeket bántottak, adott esetben megerőszakoltak?” – tette fel a kérdést.

Dobrev Klára kijelentette: folytatódik az Orbán Viktor által beígért „megtorlás” a pedofilgyanús ügyekkel kapcsolatban. Felidézte, a DK politikusai hónapok óta kérdezik a Fideszt és a KDNP-t, hogy ki az a „Zsolti bácsi”, de választ nem kaptak. Ennek ellenére a DK egyre közelebb kerül annak feltárásához, hogy kik lehettek azok a magas rangú állami vagy rendőri vezetők, akik az elmúlt években fedezték a pedofil bűncselekmények elkövetőit.

A DK elnöke közölte: azt üzeni Hankó Balázsnak, és rajta keresztül Semjén Zsoltnak és Orbán Viktornak, hogy őt nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni.

Tavaly már az Európai Parlament előtt volt egyszer az ügy, akkor nem függesztették fel a mentelmi jogát

Emlékezetes, hogy tavaly ősszel már az Európai Parlament szakbizottsága elé került mások mellett Dobrev Klára mentelmi joga is, de a testület akkor nem szavazta meg annak felfüggesztését.

