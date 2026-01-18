Elnökválasztást tartanak Portugáliában, Orbán Viktor szövetségese győzhet az első fordulóban

A portugálok vasárnap az elnökválasztás első fordulójában járulnak az urnákhoz, a hivatalban lévő Marcelo Rebelo de Sousa már nem indulhat újra, az elnöki tisztségért tizenegy jelölt verseng.

A szavazóhelyiségek 8 órakor nyílnak, az eredmény-előrejelzések pedig 20 órakor lesznek ismertek. Amennyiben az első fordulóban a tizenegy jelölt egyike sem sem szerzi meg a szavazatok több mint felét, akkor február 8-án a két legjobban szerepelő jelölt részvételével második fordulót tartanak.

A közvélemény-kutatások szerint André Ventura, a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke kerülhet az élre az első fordulóban, bár a 43 éves képviselőnek csekély esélye van a győzelemre a második fordulóban.

Ami a második helyet illeti, a hetekig tartó, nagyon bizonytalan kimenetelű kampány után a szocialista jelölt, Antonio José Seguro kis előnnyel vezethet a liberális európai parlamenti képviselő, Joao Cotrim Figueiredo előtt.

A rekordszámú, tizenegy jelölt közül két másik pályázó is esélyes a második fordulóba jutásra: a jobboldali kormánypárt jelöltje, Luis Marques Mendes és egy függetlenként induló nyugalmazott admirális, Henrique Gouveia e Melo.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz, aki két alkalommal is az első fordulóban nyert.

A demokrácia bevezetése óta Portugáliában csak egy elnökválasztás dőlt el a második fordulóban, 1986-ban.

André Ventura, az egyetlen jelölt, aki már a 2021-es előző elnökválasztáson is indult, akkor a voksok 11,9 százalékát szerezte meg, azaz mintegy 500 ezer szavazatot kapott, és a harmadik helyen végzett. Azóta pártja folyamatosan erősödött a közvélemény-kutatásokban, és a tavaly májusi parlamenti választásokon 22,8 százalékos eredményt ért el, 60 képviselőt küldve a parlamentbe, megelőzve a Szocialista Pártot.

Ventura most azzal zárta kampányát, hogy kérte a többi jobboldali pártot, ne „akadályozzák” őt egy esetleges második fordulóban, amelyben a szocialista jelölttel szállna szembe.

A 63 éves szocialista jelölt, Antonio José Seguro kampányában a demokrácia és a közszolgáltatások védelmezését hirdette. „Felhívok minden demokratát, minden haladót és minden humanistát, hogy szavukat a mi jelöltségünkre összpontosítsa” – nyilatkozta a kampány utolsó napján.

Az általános választáson megválasztott portugál elnöknek nincs végrehajtó hatalma, de válság esetén döntőbírói szerepet tölthet be, és joga van feloszlatni a parlamentet, hogy parlamenti választásokat írjon ki.

Kiemelt kép forrása: Facebook.