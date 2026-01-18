Andrej Babis a Mandinernek: Ukrajna finanszírozása többmilliárd eurós károkat eredményezett

Andrej Babis cseh miniszterelnök interjút adott a Mandinernek, amelyben azt mondta: már eddig is többmilliárd eurós kárt szenvedtek el a csehek Ukrajna támogatása miatt.

Mint arról a hirado.hu beszámolt, Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke arról beszélt az M1-nek adott interjúban, hogy sem katonailag, sem anyagilag nem szabad támogatni Ukrajnát.

Most a Mandiner a cseh miniszterelnökkel, Andrej Babissal készített interjút, amelyben a cseh kormányfő azt mondta:

„Nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára.”

Mint kifejtette, a következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítenek el az ukránok számára, ami „többmilliárdos károkat eredményezett”. Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni – figyelmeztetett.

Kijelentette ugyanakkor azt is: békére van szükség,

de Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Andrej Babis azt is kifejtette: Donald Trump nélkül „gyakorlatilag lehetetlen a béke”.

A cseh miniszterelnök arról is beszélt még az interjúban, hogy Csehországnak követnie kell „a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország”. Felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit és azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak – miközben „Magyarország nagyon jól áll” –, illetve emlékeztetett arra, hogy több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól.

Orbán Viktor a legtapasztaltabb európai vezetőnek tartja, felélesztené a Visegrádi Négyeket

A térség jövőjével kapcsolatban azt mondta, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert „szövetségeseket kell keresnünk”. Felidézte, hogy pártjával, az ANO-val csatlakoztak a Patrióták Európáért EP-frakcióhoz, melynek megalapítását „Orbán Viktor projektjének” nevezte. Úgy véli: a Patrióták közössége előtt „rendkívül fényes jövő áll”.

Benjamin Netanjahu: Elengedhetetlen, hogy Orbán Viktorhoz hasonló vezetők legyenek szerte a világon

Andrej Babis beszélt Orbán Viktorral való jó, baráti kapcsolatáról is. Elmondta: a magyar kormányfőt a legtapasztaltabb európai vezetőnek, a világ egyik vezető politikusának tartja.

„Kiválóan együttműködünk, együtt küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel. Sokat tanultam tőle az európai politikát illetően – és valószínűleg sokat tanult ő is tőlem a pénzügyek vonatkozásában. […] Jól kiegészítettük tehát egymást, és éppen ezért sok sikert kívánok neki, hogy folytathassa a jövőben, mert Magyarország rendkívül fontos a Cseh Köztársaság számára!”

– fogalmazott a cseh kormányfő, aki már az előző hétvégén is kiállt a magyar miniszterelnök mellett egy videóüzenetben.

Kiemelt kép forrása: MTI.