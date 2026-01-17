Venezuela átmeneti elnöke felmentett hivatalából egy Maduróhoz közel álló minisztert

A venezuelai átmeneti elnök pénteken felmentette hivatalából az iparügyi tárca élén álló, Nicolás Maduro, az amerikaiak által elmozdított államfő szövetségesének tartott Alex Saabot.

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.

A kolumbiai születésű Saabot – aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén – tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro,

akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.

Saabot 2021-ben Floridában – pénzmosással kapcsolatos vádak miatt – bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.

Kiemelt kép: 2023. december 11-én Caracasban készített kép Delcy Rodríguez venezuelai alelnökrõl. 2026. január 3-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest. MTI/EPA/EFE/Rayner Pena.