Kiadták a figyelmeztetést, bármikor lecsaphat a Trump-tornádó Latin-Amerikában

Óvatosságra intette a Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes térségei fölött áthaladó repülőgépeket az amerikai légi közlekedési hivatal (FAA), esetleges katonai műveletekre és a GPS-használatban fellépő zavarokra hivatkozva.

A figyelmeztetésben

név szerint említették Ecuadort és Kolumbiát, valamint hozzátették azt is, hogy a figyelmeztetés 60 napra szól.

A mexikói kormány a bejelentést pusztán „elővigyázatosságnak” nevezte, kiemelve, hogy az nem jelent légtérkorlátozást, és nem érinti a Mexikó fölötti légi közlekedést sem.

Az amerikai elnök ténykedését már a ciklus kezdete óta gyakran hasonlították egy tornádóhoz.

Donald Trump már többször is figyelmeztetett arra, hogy újabb csapás jöhet

Donald Trump a venezuelai akció után nem egy alkalommal üzent a térségbeli országoknak, valamint – az éppen forradalmi hangulatban lévő – Iránnak is, utalva arra, hogy küszöbön állhat egy amerikai katonai akció.

A hónap elején az amerikai elnök kemény hangvételű üzenetet küldött Kubának és Kolumbiának, miközben az Európai Uniót arra szólította fel, hogy támogassa Grönland amerikai ellenőrzés alá vonását.

