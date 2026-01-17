Donald Trump odacsapott Európa vezető hatalmainak, vámháborút indít Grönland miatt

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalon bejelentette, hogy február 1-jétől újabb vámtarifákat vezet be azokkal az európai országokkal szemben, amelyek ellenállnak a Grönland megszerzésére irányuló amerikai kísérletnek.

Donald Trump azt írta:

február 1-től kezdve Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország „10%-os vámot” kell fizessenek „minden”, az Egyesült Államokba szállított áru után.

Közlése szerint ezek addig maradnak érvényben, amíg az Egyesült Államok „megállapodást nem köt Grönland végleges és teljes körű megvásárlásáról”. „Június 1-jétől ez 25%-ra emelkedik”, ha addig nem lesz megállapodás – tette még hozzá a bejegyzésben Trump.

„A világbéke forog kockán” szerinte

Az amerikai elnök még azt is hozzátette: az Egyesült Államok „évszázadok” óta „támogatja” Dániát és az Európai Uniót azzal, hogy nem vetett ki rájuk vámokat, és most szerinte „itt az ideje, hogy Dánia viszonozza a szívességet”.

„A világbéke forog kockán! Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia semmit sem tehet ellene”

– írta Trump.

„Ebben a játékban csak az Amerikai Egyesült Államok vehet részt DONALD J. TRUMP ELNÖK vezetésével, és méghozzá nagyon sikeresen! Senki sem nyúlhat ehhez a szent földdarabhoz, főleg mivel az Egyesült Államok és az egész világ nemzetbiztonsága forog kockán” – tette még hozzá. Mindeközben azt is állítota, hogy Grönlandot jelenleg csak „két kutyaszán” védi.

A bejegyzésben arra is kitért, hogy Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország „ismeretlen célból Grönlandra utaztak” (utalva ezzel vélhetően az utóbbi napokban bejelentett, kis mértékű katonai átcsoportosításokra), és hozzátette, hogy ezek az országok„nagyon veszélyes játékot” játszanak. „Erős intézkedéseket” kell hozni, hogy ez a „potenciálisan veszélyes helyzet gyorsan és kétség nélkül véget érjen” – fűzte még hozzá az Egyesült Államok elnöke.

Trump a bejegyzés végén azt is állította, hogy„az Egyesült Államok több mint 150 éve” próbálja megvalósítani ezt a tranzakciót, vagyis Grönland megvásárlását. „Sok elnök megpróbálta, és jó okkal, de Dánia mindig elutasította. Most, az Arany Kupola és a modern fegyverrendszerek, mind támadó, mind védekező jellegűek miatt, a megszerzése különösen fontos. Jelenleg több száz milliárd dollárt költenek a Kupolával kapcsolatos biztonsági programokra, beleértve Kanada lehetséges védelmét is, és ez a nagyon zseniális, de rendkívül összetett rendszer csak akkor tud maximális potenciálját és hatékonyságát kihasználni, ha ez a földterület is hozzá tartozik”– írta.

„Az Amerikai Egyesült Államok azonnal nyitott a tárgyalásokra Dániával és/vagy bármelyik olyan országgal, amelyek annyi kockázatot vállaltak, annak ellenére, hogy mi évtizedeken át mindent megtettünk értük, beleértve a maximális védelmet is”

– zárta a posztját Trump, üzenve az európai vezetőknek.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Boldog Trump nevû kitûzõjét mutatja a legnagyobb amerikai energiaipari vállalatok vezetõivel rendezett tanácskozáson a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. január 9-én. MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash.