A Fehér Ház bemutatta a gázai „Béketanácsot”

A Fehér Ház hivatalosan is nyilvánosságra hozta az úgynevezett Béketanács, valamint az azon belül működő Gázai Végrehajtó Tanács tagjait. A Béketanács feladata lesz a gázai háború befejezésére irányuló terv második szakaszának végrehajtásának felügyelete.

A Fehér Ház bejelentette a Gázai Végrehajtó Tanács létrehozását és összetételét, amely egy Donald Trump amerikai elnök és más államfők által vezetett, valamivel szélesebb körű Béketanács égisze alatt fog működni – írta az Israel Hayom.

A Fehér Ház szerint a Béketanács tagjai között lesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, Trump elnök veje, Tony Blair volt brit miniszterelnök, Hakan Fidan török külügyminiszter, Ali al-Thawadi magas beosztású katari tisztviselő, Hassan Rashad egyiptomi hírszerzési főnök, Mark Rowan amerikai milliárdos, Reem al-Hashimy, az Egyesült Arab Emírségek nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára, Nickolay Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja, Yakir Gabay, izraeli ingatlanmágnás, valamint Sigrid Kaag, az ENSZ tisztviselője.

Ezen felül Nickolay Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja lesz a gázai övezet vezető képviselője.

Ebben a szerepkörben ő fogja biztosítani a kapcsolattartást a Béke Tanács és a palesztin technokrata kormány között. Segítségére egy további gázai igazgatóságot hoznak létre.

Donald Trump a Gázai övezet felügyeletére létrehozott Béketanácsról először egy nappal azután beszélt, hogy Steve Witkoff különmegbízott bejelentette a gázai terv második fázisába való átmenetet az enklávé jövőjét és a háború befejezését illetően. Witkoff még csütörtökön jelentette be az X-en, hogy „az elnök 20 pontos tervének második szakaszának elindítását a gázai konfliktus befejezése érdekében, amely a fegyverszünetről a demilitarizációra, a technokratikus kormányzásra és az újjáépítésre tér át”.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bejelenthetem a Béketanács létrehozását” – írta akkor Trump a Truth Socialön.

Az amerikai terv szerint a Trump által vezetett Béketanácsnak az a feladata, hogy egy 15 fős, Izrael által már jóváhagyott palesztin vezetőből álló bizottságon keresztül felügyelje a Gázai övezet kormányzását és újjáépítését.

A bizottság tagjai szakemberek, akik a Gázai övezet napi ügyviteléért lesznek felelősek, beleértve a közegészségügyet, az infrastruktúrát és az oktatást. Ezzel párhuzamosan egy többnemzetiségű katonai „stabilizációs erő” fog működni a Gázai övezetben, amelynek feladata a rend és a biztonság fenntartása, valamint a jogsértések megakadályozása.

Ali Shaat, aki a Gázát ideiglenesen irányító technokrata bizottságot fogja vezetni, szombat reggel a palesztin Baszma rádióállomásnak adott interjúban elmondta, hogy

becslése szerint a Gázai övezet újjáépítése hét évig fog tartani.

Elmondta, hogy egy ambiciózus tervet készítenek elő, amely magában foglalja a háború romjainak a Földközi-tengerbe szállítását is.

