Elő a vodkásüveggel: az Európai Unió külpolitikájának irányítója szerint ideje elkezdeni inni a világ problémái miatt 

A brüsszeli lap értesülése szerint Kaja Kallas egy európai parlamenti frakcióvezetőkkel tartott magánjellegű megbeszélésen azt mondta:

bár ő maga nem igazán iszik, a világpolitikai események miatt talán itt lenne az ideje elkezdeni.

(Észtországban egyébként a sör, a vodka, illetve a Vana Tallinn nevű nemzeti likőr számítanak a legnépszerűbb italoknak).

A magánjellegű megbeszélésről két, a teremben jelen lévő két személy beszélt a Polticónak. Mint mondták, a főképviselő nagyjából akkor tartotta a megbeszélést, amikor Grönland és Dánia külügyminiszterei találkoztak JD Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, hogy átbeszéljék a grönlandi helyzetet, miután Donald Trump amerikai elnök többször is jelezte, hogy meg akarják szerezni a szigetet.

A lap forrásai szerint Kaja Kallas viccnek szánta a megjegyzést, és azt követően sütötte el, hogy az európai parlamenti frakcióvezetők boldog új évet kívántak egymásnak. E ponton az is elhangzott, hogy a globális események miatt az előző év nem volt annyira boldog.

A Politico kérdéseket intézett Kallashoz a kijelentéséről, de egyelőre nem kaptak választ.

Kiemelt kép: Magnus Brunner, az Európai Bizottság (EB) belügyekért és migrációs ügyekért felelős tagja (b) és Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője érkezik az uniós testület heti rendes ülésére Brüsszelben 2026. január 14-én. Az ülésen Ursula von der Leyen EB-elnök ismerteti az Ukrajna 2026-2027-es finanszírozását támogatni hivatott hitelprogram részleteit. MTI/EPA/Olivier Hoslet.