#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Elő a vodkásüveggel: az Európai Unió külpolitikájának irányítója szerint ideje elkezdeni inni a világ problémái miatt 

Szerző: hirado.hu
2026.01.15. 11:11

| Szerző: hirado.hu
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy zárt körű megbeszélésen azt mondta: ez lehet a megfelelő alkalom arra, hogy elkezdjenek inni, annak tükrében, ahogy a dolgok állnak jelenleg a nemzetközi politikában– számolt be a Politico.

A brüsszeli lap értesülése szerint Kaja Kallas egy európai parlamenti frakcióvezetőkkel tartott magánjellegű megbeszélésen azt mondta:

bár ő maga nem igazán iszik, a világpolitikai események miatt talán itt lenne az ideje elkezdeni.

(Észtországban egyébként a sör, a vodka, illetve a Vana Tallinn nevű nemzeti likőr számítanak a legnépszerűbb italoknak).

A magánjellegű megbeszélésről két, a teremben jelen lévő két személy beszélt a Polticónak. Mint mondták, a főképviselő nagyjából akkor tartotta a megbeszélést, amikor Grönland és Dánia külügyminiszterei találkoztak JD Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, hogy átbeszéljék a grönlandi helyzetet, miután Donald Trump amerikai elnök többször is jelezte, hogy meg akarják szerezni a szigetet.

A lap forrásai szerint Kaja Kallas viccnek szánta a megjegyzést, és azt követően sütötte el, hogy az európai parlamenti frakcióvezetők boldog új évet kívántak egymásnak.  E ponton az is elhangzott, hogy a globális események miatt az előző év nem volt annyira boldog.

A Politico kérdéseket intézett Kallashoz a kijelentéséről, de egyelőre nem kaptak választ.

Kiemelt kép: Magnus Brunner, az Európai Bizottság (EB) belügyekért és migrációs ügyekért felelős tagja (b) és Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője érkezik az uniós testület heti rendes ülésére Brüsszelben 2026. január 14-én. Az ülésen Ursula von der Leyen EB-elnök ismerteti az Ukrajna 2026-2027-es finanszírozását támogatni hivatott hitelprogram részleteit. MTI/EPA/Olivier Hoslet.

