Ukrajnába látogatott az új cseh külügyminiszter

Kapcsolatfelvétel céljából látogatást tett pénteken Kijevben Petr Macinka cseh külügyminiszter, aki ukrán hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján örvendetesnek nevezte, hogy az új prágai kormánykoalíción belül sikerült megegyezni a cseh lőszervásárlási kezdeményezés folytatásában.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Andrej Babis új cseh kormányfő kedden az X-en jelentette be: Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad.

A kormányfő azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között. „Örülök, hogy bár csak jelképesen, de jó hírek hírnöke lehettem, ami a lőszervásárlási kezdeményezés folytatását illeti. Tudjuk, hogy ez Ukrajna számára rendkívül fontos „Ez szerintem kulcsfontosságú, mert ez [a koordináció] a kezdeményezés legértékesebb része” – nyilatkozta pénteki látogatásán Petr Macinka.

A külügyminiszter tárgyalásai tapasztalatait úgy összegezte:

„Ukrajna a harcok lezárásáról folytatott tárgyalásokon nagy engedményeket tett és megmutatta, hogy valóban érdeke a háború lezárása és a béke megteremtése”, ezért „most az oroszokon a sor, hogy lépjenek és engedményeket tegyenek”.

A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió nagykaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót.

„Ukrajna üdvözli, hogy döntés született a lőszerbeszerzési kezdeményezés folytatásáról olyan formában, amely elfogadható és kedvező Csehország számára” – mondta újságíróknak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Petr Macinka kijevi látogatása szerinte „Csehország szolidaritásának és segítőkészségének a megnyilvánulása”.

A cseh közszolgálati hírtelevízió tudósítása szerint az ukrán külügyminiszter meggyőződését fejezte ki, hogy Prága és Kijev fenn tudja tartani a „kétoldalú kapcsolatok pozitív dinamikáját”.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán (b) és Petr Macinka cseh külügyminiszter sajtótájékoztatót tart egy orosz dróntámadásban súlyosan megrongálódott lakóház előtt Kijevben 2026. január 9-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko.