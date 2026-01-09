Bekérette a lengyel külügy a varsói magyar nagykövetet, miután Magyarország menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak

Lengyelország „sajnálattal fogadja” azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott két újabb lengyel állampolgárnak – közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval. Később közölték, hogy a történtek miatt bekérették Magyarország varsói nagykövetét a külügyminisztériumba.

A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amelynek előzménye, hogy Magyarország 2024 decemberében menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek.

Magyarország európai uniós külképviselete erről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta az újabb döntésről Polsat News szerint. A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette: a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait.

A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, hogy kikre vonatkozik a döntés.

A megkeresésre még nem érkezett válasz – tették hozzá.

A külügyi tárca szerint Lengyelország „sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét”. Hozzátették: Lengyelország „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat”. A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte: a magyar lépések „negatív értékelését hamarosan ismertetik Magyarország varsói nagykövetével”.

Ezt követően péntek este Maciej Wewiór, a külügyi tárca szóvivője a PAP hírügynökséggel közölte:

a magyar nagykövetet délután bekérették a minisztériumba, és „tájékoztatták őt arról, hogy Lengyelország kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel”.

Felidézték: miután Romanowski kapott menedéket Magyarországon, Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. Wewiór szerint a magyar fél „továbbra sem válaszolt arra a kérdésre, hogy kinek nyújtott menedéket” – számolt be az MTI.

Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter sajtótájékoztatót tart Varsóban 2025. szeptember 10-én, miután hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelõtték. MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.