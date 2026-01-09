Bekérette a lengyel külügy a varsói magyar nagykövetet, miután Magyarország menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak

A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amelynek előzménye, hogy Magyarország 2024 decemberében menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek.
Magyarország európai uniós külképviselete erről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta az újabb döntésről Polsat News szerint. A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette: a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait.
A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, hogy kikre vonatkozik a döntés.
A megkeresésre még nem érkezett válasz – tették hozzá.
A külügyi tárca szerint Lengyelország „sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét”. Hozzátették: Lengyelország „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat”. A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte: a magyar lépések „negatív értékelését hamarosan ismertetik Magyarország varsói nagykövetével”.
Ezt követően péntek este Maciej Wewiór, a külügyi tárca szóvivője a PAP hírügynökséggel közölte:
a magyar nagykövetet délután bekérették a minisztériumba, és „tájékoztatták őt arról, hogy Lengyelország kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel”.
Felidézték: miután Romanowski kapott menedéket Magyarországon, Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. Wewiór szerint a magyar fél „továbbra sem válaszolt arra a kérdésre, hogy kinek nyújtott menedéket” – számolt be az MTI.
